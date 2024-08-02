Dünya Bankası'ndan 'orta gelir tuzağı' açıklaması

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin "orta gelir tuzağından" kaçmalarını sağlayacak ilk kapsamlı yol haritasının sunulduğu yeni bir çalışmanın yayımlandığını açıkladı.

Açıklamada, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 100'den fazla ülkenin gelecek yıllarda yüksek gelirli ülkeler olma çabalarını engelleyebilecek ciddi engellerle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Bankanın açıklamasında, "orta gelir tuzağının" gelişmekte olan 108 ülkedeki ilerlemeyi engellediği belirtildi.

Ülkeler zenginleştikçe genellikle kişi başına yıllık ABD Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'u (8 bin dolara eşdeğer) oranında bir "tuzağa" düştükleri belirtilen açıklamada, 1990'dan bu yana yalnızca 34 orta gelirli ekonominin yüksek gelir statüsüne geçmeyi başardığı ve bunların üçte birinden fazlasının ya Avrupa Birliği'ne entegrasyondan ya da daha önce keşfedilmemiş petrolden yararlandığı ifade edildi.