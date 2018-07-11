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Dünya futbolunda gündem Cristiano Ronaldo

11.07.2018 - 10:40 | Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutması yılın transferi olarak değerlendirildi. Dünya gündeminin zirvesine oturan bu sansasyonel transfere, İspanyol ve İtalyan basını önemli yer ayırdılar. Cristiano Ronaldo, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Juventus'ta yılda 30 milyon euro kazanacak! İşte karşınızda bir Ronaldo serüveni...

  • 1 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
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    Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de geçirdiği 9 yılın ardından İspanyol ekibinden ayrılarak Juventus'a transfer oldu. 

  • 2 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
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    Juventus, Portekizli yıldız için Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra, 2 yılda 12 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

  • 3 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    3 | 70

    Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin, bugünkü kapağında "Bir daha eşi gelmeyecek. 451 golün efsanesi Cristiano ayrılıyor" ifadeleri kullanıldı.  

  • 4 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    4 | 70

    Cristiano Ronaldo'ya kapağında yer veren İtalyan La Gazzetta dello Sport ise transferi "Geliyor!" diyerek duyurdu.

  • 5 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    5 | 70

    AS: Güle güle Ronaldo

  • 6 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
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    O Jogo: Serie A katili

  • 7 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    7 | 70

    A Bola: CR7 Juve

  • 8 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    8 | 70

    Il Romanista: Hoşgeldin

  • 9 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    9 | 70

    Sport: Şok

  • 10 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    10 | 70

    Cristiano Ronaldo yayınladığı mesajda Real Madrid'e ve taraftarlara veda etti. Portekizli yıldız veda mesajının sonuna şu sözleri ekledi: "İlk kez 9 yıl önce stadımızda (Santiago Bernabeu) söylediğim gibi: Yaşasın Madrid!" 

  • 11 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    11 | 70

    Cristiano Ronaldo, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Juventus'ta yılda 30 milyon euro kazanacak. 

  • 12 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    12 | 70

    HAYAT SERÜVENİ...

    Sporting Lizbon'da 3 günlük denemenin ardından yeteneklerini kısa süre içerisinde kanıtlayıp Portekiz takımının futbol okuluna dahil oldu. 

  • 13 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    13 | 70

    İlerleyen senelerde 1 sezon içerisinde Sporting'in U16, U17, U18, B takımı ve A takımda oynayan ilk oyuncu oldu. 

     

  • 14 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    14 | 70

    16 yaşında dönemin Liverpool Teknik Direktörü Gerard Houllier'in dikkatini çekti. Ancak genç yaşta olması nedeniyle transfer gerçekleşmedi. 

  • 15 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    15 | 70

    Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Cristiano Ronaldo, 2003'te Manchester United ile oynanan maçta Sir Alex Ferguson'ı etkiledi ve ardından 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu. 

     

  • 16 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    16 | 70

    Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği 6 sezonda 272 maça çıkarken, fileleri 117 kez havalandırdı. ManU'da 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 1 FA Cup kazanmayı başardı.

  • 17 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    17 | 70

     2009'da transfer rekoru kırarak 94 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 4 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa'sı kazandığı Real Madrid'de 9 sezonda 438 maçta forma giydi. 451 gol attı.

  • 18 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    18 | 70

    Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda takımını şampiyonluğa taşıdı. 2004'te final oynarken, 2012'de ise 3. oldu.

     

  • 19 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    19 | 70

     Ballon D'or ödülünü 5 kez kazanıp bu alanda sürkli kıyaslandığı Messi'yi yakaladı.  Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.

     

     

  • 20 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    20 | 70

    Cristiano Ronaldo, 150 maçta attığı 120 Şampiyonlar Ligi golüyle, bu organizasyonun en golcü oyuncusu.  

  • 21 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    21 | 70

    Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı formasıyla toplamda 85. golünü attı. Böylece Macar efsane Ferenc Puskas’ın 62 yıldır 84 gol ile elinde tuttuğu rekoru kırıp milli takım altında en golcü Avrupalı futbolcu oldu. 

     

  • 22 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    22 | 70

    2010 yılında baba oldu. Çocuğunun annesiyle kimliğinin sonsuza kadar gizli kalması için özel bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

     

  • 23 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    23 | 70

    Ronaldo 15 yaşındayken kalbinde bir rahatsızlık tespit edildi. Yattığı zamanlar kalbi çok hızlı atıyordu, erken yaşta kalp krizine neden olabileceği tespit edilen rahatsızlık nedeniyle Ronaldo hemen ameliyata alındı.

     

  • 24 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    24 | 70

    Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'dan esinlenerek ailesi ona Ronaldo adını verdi.

     

  • 25 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    25 | 70

     Ronaldo, geçmişte Ramazan Bayramı nedeniyle Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulundu.

  • 26 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    26 | 70

    9 yıl önce dönemin rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, bu süreç içerisinde Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı. 

  • 27 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    27 | 70

    Cristiano Ronaldo, 438 maçta attığı 450 golle de Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu durumunda.

  • 28 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    28 | 70

    Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası İspanya ile Portekiz, B Grubu maçında karşılaştı. 3-3 sona eren maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose, Pele ve Uwe Seeler'den sonra dört farklı Dünya Kupası'na gol atan 4. oyuncu olarak tarihe geçti. 

  • 29 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    29 | 70

    Milli takım formasıyla üst üste 8 büyük turnuvada gol atan ilk isim olan Portekizli yıldız bir unvanın daha sahibi oldu. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçta 4 gol atan Ronaldo, Avrupa'daki ülkelerin milli takımları baz alındığında en golcü oyuncu oldu. 

  • 30 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    30 | 70

    Ronaldo, 109 gole sahip İranlı Ali Daei'den sonra da tüm zamanların milli takım formasıyla en golcü ikinci oyuncusu oldu. 

  • 31 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    31 | 70

    PORTEKİZ'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına 20 Ağustos 2003 yılında çıkan Ronaldo, 15 yılda ülkesiyle birlikte sayısız başarı yaşadı.

  • 32 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    32 | 70

    Portekiz, Ronaldo'dan önce 17 Dünya Kupası'nın 14'üne gidemezken yıldız golcünün forma giymesiyle birlikte düzenlenen 4 Dünya Kupası'na da katıldı. Ronaldo'dan önce 11 Avrupa Şampiyonası'nın 8'ine katılamayan Portekiz, Ronaldo'dan sonra 4 turnuvada 1 şampiyonluk 1 final 1 yarı final ve 1 çeyrek final oynadı! 

  • 33 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    33 | 70

    Avrupa Şampiyonası tarihinde final maçlarında 9 gol atan Ronaldo, Michel Platini ile en golcü oyuncu konumunda. 

  • 34 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    34 | 70

    Yaşı ilerlemesine rağmen adeta gençleşen Portekizli yıldız, 2002'den bu yana bir Dünya Kupası'nda hem sağ ayak hem sol ayak hem de kafayla gol atan dördüncü futbolcu oldu.

  • 35 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    35 | 70

    VÜCUDUNUN SIRRI

    33 yaşında olmasına rağmen harika bir vücuda sahip olan Ronaldo, hala formunun zirvesinde. 

  • 36 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    36 | 70

    2014'teki halinden bile daha iyi gözüken Portekizli süperstar, bu vücudunu korumak adına her şeyine dikkat ediyor. 

  • 37 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    37 | 70

    - Her maçın ardından oğluyla ya da tek, evindeki havuzunda yüzüyor.

  • 38 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    38 | 70

    - Sıcak ve soğuk duş alıyor. Basınçlı suyla kaslarına masaj yaptırıyor. 

  • 39 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    39 | 70

    - Özel yaptırdığı 291 bin TL'lik buz odasında eksi 200 derecede üç dakika kalıyor.

  • 40 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    40 | 70

    - Özel bir uyku hocası eşliğinde belli aralıklarla toplam 5 saat uyuyor. 

  • 41 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    41 | 70

    - Özel spor besinleri kullanıyor. 

  • 42 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    42 | 70

    - Alkol yok, şekerli bir şey yok, hamur işi yiyecek yok.

  • 43 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    43 | 70

    GECE 3'TE BUZ BANYOSU!

    - Real Madrid'in eski hocası Carlo Ancelloti'nin Ispanyol devinde yardımcılığını yapan Paul Clement, "2013'te Galatasaray'la deplasmanda oynadığımız maçın ardından gece 03.00'te Madrid'e döndük."

  • 44 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    44 | 70

    "Herkes havalimanından evinin yolunu tutarken Ronaldo, direkt tesislere gitti ve kaslarını rahatlatmak için buz banyosuna girdi" demişti.

  • 45 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    45 | 70

    UZUN SÜRE KONUŞULAN RÖVEŞATA...

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Juventus'u 3-0'la mağlup ettiği maça  Cristiano Ronaldo'nun röveşatayla attığı gol damga vurdu

  • 46 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    46 | 70

    Cristiano Ronaldo’nun harika röveşata golü sonrası ortaya çıkan bir fotoğraf bu vuruşu bir tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Portekizli yıldız, Juventus maçından sadece 1 gün önce yapılan antrenmanda yine röveşata denediği fotoğraf ortaya çıktı.  

  • 47 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    47 | 70

    Zidane: "Ben bir teknik direktörüm ama aynı zamanda bir taraftarım. Ronaldo'nun attığı golden sonra verdiğim tepki doğal bir refleksti. Ancak golü, benim Leverkusen'e attığım golden güzel değildi."

  • 48 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    48 | 70

    Attığı rövaşata golünde yerden 2.27 metre yükselip topa vuran Ronaldo, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

  • 49 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    49 | 70

    TORİNO'DAKİ EVİ BELLİ 

    İspanyol As gazetesi Ronaldo'nun Torino'da oturacağı köşk için rezervasyon yaptırdığını sayfalarına taşımıştı. 

  • 50 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    50 | 70

    Habere göre Cristiano Ronaldo, bin metrekarelik bu köşkte oturacak. 3 salona sahip köşkte 8 yatak odası olduğu kaydedildi. 

  • 51 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    51 | 70
  • 52 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    52 | 70
  • 53 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    53 | 70
  • 54 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    54 | 70
  • 55 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    55 | 70
  • 56 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    56 | 70
  • 57 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    57 | 70
  • 58 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
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  • 59 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    59 | 70
  • 60 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    60 | 70
  • 61 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    61 | 70
  • 62 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    62 | 70
  • 63 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    63 | 70
  • 64 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    64 | 70
  • 65 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
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  • 66 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    66 | 70
  • 67 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    67 | 70
  • 68 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    68 | 70
  • 69 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
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  • 70 Marca'dan Ronaldo için tarihi kapak! (Cristiano Ronaldo rekorları ve serüveni)
    70 | 70

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Yorumlar 1
  • Misafir 1 saat önce
    Seni izlediğimiz için çok şanslıyız . Teşekkürler Ronaldo .
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