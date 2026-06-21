DÜNYA KUPASI MAÇLARI | İspanya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Canlı İzle
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı H Grubu'nda İspanya ile Suudi Arabistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, dev mücadelenin tam olarak ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Kritik maçın detayları ve yayın bilgileri büyük ilgi görüyor. Peki, İspanya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan İspanya – Suudi Arabistan maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dev mücadele öncesinde gözler hem yayın bilgilerine hem de karşılaşmanın saatine çevrilmiş durumda.
Peki, İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak bu kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Kupası heyecanını canlı takip etmek isteyenler için tüm detaylar haberimizde…
İSPANYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 19.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu’ndan Raphael Claus görev yapacak ve futbolseverler dev maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek. Heyecan dolu karşılaşma, kritik anlarıyla futbolseverlere yüksek tempolu bir mücadele sunacak.
İSPANYA - SUUDİ ARABİSTAN MUHTEMEL 11'LER
İspanya:
Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Fabian Ruiz, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams
Suudi Arabistan:
Al-Owais, Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, Al-Dawsari, Al Buraikan, Al-Juwayr