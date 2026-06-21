DÜNYA KUPASI MAÇLARI | İspanya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Canlı İzle

2026 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan İspanya – Suudi Arabistan maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dev mücadele öncesinde gözler hem yayın bilgilerine hem de karşılaşmanın saatine çevrilmiş durumda.

Peki, İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak bu kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Kupası heyecanını canlı takip etmek isteyenler için tüm detaylar haberimizde…