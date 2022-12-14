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Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde

Dünya Kupası'na erken veda ederek eleştirilen Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois elenmelerinin ardından sevgilisi Mishel Gerzig ile tatile çıktı. Kupaya veda eden yıldız ismin paylaşımı dikkat çekti

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  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    Dünya Kupası Katar 2022'ye veda eden Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois ile sevgilisi İsrailli model Mishel Gerzig soluğu Maldivler'de aldı.
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift tatilden yansıyan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da yayınladı. Courtois, fotoğrafın altına "Ben çok şanslı bir adamım" şeklinde bir yorum da yaptı.
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    Courtois'in Instagram'da 11.7 milyon takipçisi bulunuyor.
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    30 yaşındaki kaleci Chelsea'nin ardından kariyerine Real Madrid'de devam ediyor.
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    Courtois’in eski eşi Marta Dominguez’den bir oğlu ve bir kızı olmak üzere iki çocuğu var.
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    Belçikalı kaleci Courtois milli takımda kavga iddialarına ilişkin "Fas maçından sonra soyunma odasında hiçbir şey olmadı. Teknik direktör geldi ve birkaç dakika konuştu. Bana göre takımda hiçbir sorun yok" demişti.
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

    İşte ikilinin tatillerinden yansıyan diğer kareler...
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler
  • Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde - Öne çıkan haberler

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