        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nı 'yerli' teknik direktörler kazanıyor!

        Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Dünya Kupası'nı 'yerli' teknik direktörler kazanıyor

        Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

        Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

        Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

        ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

        Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

        Kupa Şampiyon Teknik direktör
        1930 Urugay Alberto Suppici
        1934 İtalya Vittorio Pozzo
        1938 İtalya Vittorio Pozzo
        1950 Urugay Juan Lopez Fontana
        1954 Batı Almanya Josef Herberger
        1958 Brezilya Vicente Italo Feola
        1962 Brezilya Aymore Moreira
        1966 İngiltere Alf Ramsey
        1970 Brezilya Mario Zagallo
        1974 Batı Almanya Helmut Schön
        1978 Arjantin Cesar Luis Menotti
        1982 İtalya Enzo Bearzot
        1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo
        1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer
        1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira
        1998 Fransa Aime Jacquet
        2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari
        2006 İtalya Marcello Lippi
        2010 İspanya Vicente del Bosque
        2014 Almanya Joachim Löw
        2018 Fransa Didier Deschamps
        2022 Arjantin Lionel Scaloni
