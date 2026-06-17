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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nın gol atan en yaşlı futbolcusu... 42 yaşındaki rekor hâlâ kırılamadı

        Dünya Kupası'nın gol atan en yaşlı futbolcusu... 42 yaşındaki rekor hâlâ kırılamadı

        42 yaşında Dünya Kupası'nda gol atmak tek bir adamın işi oldu. 2026 turnuvası başlarken Roger Milla'nın rekoru hâlâ yerinde duruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nın en yaşlı golcüsü

        Kamerunlu forvet Roger Milla, 1994'te 42 yaşını çoktan geçmişken sahaya çıktı, gol attı ve gol atan en yaşlı oyuncu olarak futbol tarihine geçti. Aradan otuz yılı aşkın zaman geçti, 2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da başlıyor, rekor hâlâ yerinde duruyor. Rakam net, 42 yıl 39 gün.

        EMEKLiLiK BiTMiŞTi, YA DA ÖYLE SANIYORDU

        Milla 1988'de futbolu bırakmıştı. Bir adada, Réunion'da sakin bir hayat sürüyordu ki 1990 Dünya Kupası kadrosu kurulurken telefon çaldı. Arayan, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'ydı. Devlet başkanının bizzat ikna etmesiyle 38 yaşındaki forvet milli takıma geri döndü. Futbolcuyu sahaya cumhurbaşkanının çağırması, bu hikâyeyi sıradan bir kariyer biyografisinden çıkaran ilk ayrıntı.

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        38 YAŞINDA YEDEK, 4 GOL, ÇEYREK FiNAL

        İtalya 1990, Kamerun için bambaşka bir turnuva oldu. Milla ilk on birde değildi, yedek kulübesinden oyuna giriyordu. Buna rağmen turnuvada dört gol attı ve Kamerun'u Afrika tarihinde ilk kez çeyrek finale taşıdı. Romanya ve Kolombiya maçlarındaki golleri, golden sonra köşe direğinin yanında yaptığı dansla birlikte o yazın simgesi hâline geldi.

        38 yaşındaki bu çıkış, gol atan en yaşlı oyuncu rekorunu ilk kez Milla'nın hanesine yazdı. Çeyrek finalde İngiltere'ye uzatmalarda 3-2 yenildiler, ama bir Afrika takımının dünya sahnesinde ne yapabileceğini ilk kez bu kadar net gösteren takım oldular.

        DÖRT YIL SONRA, KENDI REKORUNA KARŞI

        Dört yıl sonra hikâye ABD'de farklı bir tona büründü. 1994 Dünya Kupası'nda Kamerun grup aşamasını geçemedi ve turnuvaya erken veda etti. Son grup maçları Rusya'ya karşıydı, sahadan 6-1 ağır bir yenilgiyle ayrıldılar. O 6-1'lik tabloda Kamerun'un tek golü Milla'nın ayağından çıktı. 28 Haziran 1994'te, 42 yaşının üstünde oyuna giren forvet, kalede Stanislav Cherchesov'u avladı.

        Bu golle dört yıl önce kırdığı kendi rekorunu yeniden kırdı ve rakamı 42 yıl 39 güne taşıdı. Golü yiyen Cherchesov ise yıllar sonra Rusya milli takımının teknik direktörü oldu, hatta 2018'de ülkesini ev sahibi olarak çeyrek finale taşıdı.

        PEKi NEDEN HÂLÂ KIRILAMADI?

        40 yaşın üzerinde bir Dünya Kupası maçında gol atabilen başka futbolcu çıkmadı. Bu eşiği geçen tek isim Milla.

        Burada sık karıştırılan bir nokta var. Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en yaşlı oyuncu rekoru aslında Milla'ya ait değil. O unvan 2018'de Mısır kalecisi Essam El-Hadary'nin, 45 yaş 161 günle. Ama El-Hadary gol atmadı, kalesinde penaltı kurtardı. Sahaya en yaşlı çıkmak başka bir şey, o yaşta gol atmak bambaşka. İkincisini başaran hâlâ tek bir isim. Onun tam karşısında ise en genç golcü Pelé duruyor, 1958'de daha 17 yaşındayken file bekleten Brezilyalı. İki uç arasındaki mesafe 25 yıl.

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