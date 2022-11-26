FIFA World Cup Dünya Kupası mücadelesi bu yıl Katar'da düzenleniyor. A, B, C, D, E, F, G, H olmak üzere 8 grupta mücadele eden takımların Dünya Kupası puna durumu tablosu, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile maç sonuçları, fikstür...