Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final öncesi son viraja girildi. Çeyrek finalden galibiyetle ayrılan dört takım, kupaya bir adım daha yaklaşmak için yarı finalde kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve finale çıkma mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...