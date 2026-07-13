Dünya Kupası yarı final maç programı: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ile yarı final maçları ne zaman?
FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolunda artık sona yaklaşıldı. Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte kupaya uzanma hedefini sürdüren dört dev ülke yarı final biletini aldı. Futbolseverler ise gözlerini şimdi kritik eşleşmelere çevirirken, "Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte son 4'e kalan takımlar ve yarı final programı...
Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final öncesi son viraja girildi. Çeyrek finalden galibiyetle ayrılan dört takım, kupaya bir adım daha yaklaşmak için yarı finalde kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve finale çıkma mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL TAKIMLARI HANGİLERİ?
2026 Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk iki ülke Fransa ve İspanya oldu. 12 Temmuz gecesi oynanan maçlar sonrasında yarı finale kalan diğer iki ülke ise İngiltere ve Arjantin oldu.
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ
Fransa - İspanya: 14 Temmuz Salı, TSİ 22.00
Arjantin - İngiltere: 15 Temmuz Çarşamba, TSİ 22.00