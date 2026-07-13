Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası yarı final maç programı: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ile yarı final maçları ne zaman?

        Dünya Kupası yarı final maç programı: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ile yarı final maçları ne zaman?

        FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolunda artık sona yaklaşıldı. Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte kupaya uzanma hedefini sürdüren dört dev ülke yarı final biletini aldı. Futbolseverler ise gözlerini şimdi kritik eşleşmelere çevirirken, "Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte son 4'e kalan takımlar ve yarı final programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 09:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final öncesi son viraja girildi. Çeyrek finalden galibiyetle ayrılan dört takım, kupaya bir adım daha yaklaşmak için yarı finalde kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve finale çıkma mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...

        2

        DÜNYA KUPASI YARI FİNAL TAKIMLARI HANGİLERİ?

        2026 Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk iki ülke Fransa ve İspanya oldu. 12 Temmuz gecesi oynanan maçlar sonrasında yarı finale kalan diğer iki ülke ise İngiltere ve Arjantin oldu.

        3

        DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ

        Fransa - İspanya: 14 Temmuz Salı, TSİ 22.00

        Arjantin - İngiltere: 15 Temmuz Çarşamba, TSİ 22.00

        4

        DÜNYA KUPASI 2026 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Finale yükselen iki ekip, 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumu'nda dünya şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CENTCOM: ABD ordusu, İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefi vurdu

        CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık düzenlediğini belirttiği son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu bildirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?