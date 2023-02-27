Dünya ülkelerinde depremle mücadele! Depreme karşı nasıl önlem alıyorlar?

ÇOCUKLARDA EĞİTİM KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLIYOR

Ülkede çocuklar küçük yaştan itibaren depremi ve nasıl korunmaları gerektiği hakkında eğitiliyor ve okullarda ayda bir kez deprem tatbikatı yapılıyor.

Tatbikatlar sırasında en yaygın yöntem, çocukların sarsıntı bitene kadar sıralarının altına girip masa ayaklarına tutunmaları. Dışarıda oynuyorlar ise öğrencilere, düşen enkazın altında kalmamak için doğrudan açık bir alanın merkezine gitmeleri öğretiliyor.