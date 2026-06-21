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        Haberler Dünya 10 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        10 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, 4'ü aynı aileden, 1'i Al Jazeera fotomuhabiri olmak üzere 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        10 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırı sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Es-Saftavi Kavşağı yakınlarındaki bir grup yayaya düzenlediği saldırıda, 1 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı.

        Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İHA ile düzenlenen saldırıda da 5 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı. Tagrid Zamlat isimli kadın hayatını kaybetti.

        Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze şehrinin batısındaki El-İmadi bölgesinde El-Bahr Caddesi'ndeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak ateş açması sonucu Filistinli Kemal Ahmed es-Seyyid'in (62) yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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        İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda, biri Al Jazeera Mobasher kanalının fotomuhabiri Ahmed Vişah olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Vişah'ın ölümüyle Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera muhabirlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

        Han Yunus kentindeki bir diğer İHA saldırısında da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 Filistinli yaralandı.

        İsrail askerlerinin kentin doğusundaki Ebu Hamid Kavşağı'nda açtığı ateş sonucu 2 kadın yaralandı.

        İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

        Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1012 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi yaralandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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