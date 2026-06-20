Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'la müzakereler için yola çıktı | Dış Haberler

        Vance, İran'la müzakereler için yola çıktı

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 23:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'la müzakereler için yola çıktı

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakerelerine ilişkin "Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

        Vance, müzakerelere katılmak için Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

        ABD Başkan Yardımcısı, "Orada sadece bir, iki gün kalabileceğim. Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz. Bence odaklanmamız gereken iki önemli konu bunlar. İranlıların da görüşmek isteyecekleri konular olacağına eminim." ifadesini kullandı.

        Lübnan'daki çatışmaların diplomatik süreci tehlikeye atıp atmayacağı sorulan Vance, "Manşetlere rağmen orada durum aslında iyileşiyor ve çatışmalar biraz yavaşlıyor. İsrail ve Lübnan'ın her ikisinin de güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için bu süreci sürekli olarak yönetmemiz gerekecek." dedi.

        REKLAM

        ABD Başkan Yardımcısı, "Ateşkesi sürdürülebilir kılmak için çatışmayı yeterince uzun süre durdurmak zorundayız. İşte biz de bunu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Basın Sözcüsü Luke Shroeder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Vance'in uçağa bindiği sıradaki bir görüntüsünü paylaşarak, "Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrılıyor." ifadesini kullanmıştı.

        Vance, İran müzakerelerine ilişkin son açıklamasında, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini ve kendisinin de gerekli ayarlamalardan sonra görüşmelere katılacağını belirtmişti.

        *Haberde, EPA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlış Diz Operasyonu Mahkemelik Oldu

        Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat eden doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili