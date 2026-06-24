İtalya, savaş jeti projesine yeni ortaklar arıyor: "Jetin 2035'te bitmesini bekliyoruz"

İtalya Savunma Bakanı Crosetto; İtalya, İngiltere ve Japonya'nın yer aldığı Global Combat Air Programme (GCAP) savaş uçağı projesine daha fazla ülkenin katılabileceğini belirterek, girişimin diğer uluslara açılmasının maliyetlerin daha fazla paylaşılmasını sağlayacağını vurguladı.

GCAP; İngiliz BAE Systems, İtalyan Leonardo ve Mitsubishi Heavy Industries tarafından desteklenen Japon Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC) ortak girişimiyle yeni nesil bir savaş uçağı inşa etme çabası. Ortaklar, yeni jeti 2035 yılına kadar inşa etmeyi planlıyor.

İtalyan Bakan, "Şu anda en çok ilgi gösteren ülke gözlemci olarak Kanada gibi görünüyor; buna tamamen açığız. Eğer Almanya, diğer ülkeler veya Suudi Arabistan dahil olmak isterse tamamen istekli oluruz; çünkü ne kadar çok olursak, bir şeyler üretme ve maliyetleri düşürme şansımız o kadar artar" ifadelerini kullandı.

Bu ayın başlarında Almanya ve Fransa, projede yer alan savunma şirketleri arasındaki çıkmazı aşamadıkları için yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek ve inşa etmek üzere yürüttükleri dönüm noktası niteliğindeki projeyi iptal etme konusunda anlaşmışlardı.