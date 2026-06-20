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        Haberler Dünya Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü | Dış Haberler

        Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü

        Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        İsrail Lübnan'ı yine vurdu

        İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları sürüyor.

        Sivil savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye bölgesindeki çeşitli merkezlerde görev yapan ekiplerin sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılar nedeniyle tahliye, nakil ve ilk yardım çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.

        İran-ABD arasında varılan mutabakat

        İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

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        İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

        Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

        - İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

        Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

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