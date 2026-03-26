Dünyada akaryakıt fiyatlarında savaş kaynaklı artış sürüyor

AA muhabirinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün güncellenen akaryakıt fiyatlarına ilişkin haftalık verilerinden derlediği bilgilere göre, 23 Şubat haftasında AB genelinde benzinin litre fiyatı 1,64 euro, dizelin litre fiyatı 1,59 euro seviyesinde bulunuyordu.

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası, petrol ticareti açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesiyle petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa'da akaryakıt pompa fiyatına yansıdı. AB genelinde benzinin litre fiyatı son güncellemenin yapıldığı 23 Mart itibarıyla ortalama 1,88 euroya yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise bu dönemde 2,03 euroya çıktı.

Böylece benzinin litre fiyatı yüzde 14,6 ve dizelin litre fiyatı yüzde 28,3 artış gösterdi.

ARTIŞ ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da savaş öncesinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,82 euro ve dizelin litre fiyatı 1,73 euro civarında seyrediyordu.

Benzinin litre fiyatı 23 Mart itibarıyla yüzde 13,7 artışla 2,07 euroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 23,1 artışla 2,13 euroya çıktı.

Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da 23 Şubat haftasında benzinde 1,71 euro ve dizelde 1,65 euro seviyesinde olan ortalama litre fiyatı, bu hafta itibarıyla sırasıyla 1,97 euro ve 2,11 euroya ulaştı. Böylece, Fransa'da fiyatlar savaş öncesine göre benzinde yüzde 15,2 ve dizelde yüzde 27,9 arttı.

İtalya'da benzinin litre fiyatı aynı dönemde yüzde 7,9 artarak 1,78 euroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 18,8 artarak 2,02 euroya yükseldi.

İspanya'da benzinin litre fiyatı bu dönemde yüzde 17,7 artışla 1,73 euroya, dizelin litre fiyatı yüzde 32,4 artarak 1,88 euroya çıktı.

Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine göre benzinin litre fiyatı yüzde 20 artarak 1,8 euroya ulaştı. Dizelin litre fiyatı da yüzde 32,5 yükselerek 2,16 euroya çıktı.

İngiltere genelinde 26 Şubat'ta benzinin litre fiyatı 1,32 sterlin seviyesinde bulunurken 25 Mart itibarıyla 1,49 sterline yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise aynı dönemde 1,42 sterlinden 1,76 sterline çıktı.

Böylece İngiltere'de benzin ve dizelin litre fiyatı sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 23,9 artış gösterdi.

TÜRKİYE'DE EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINMIŞTI

Türkiye'de de 5 Mart'ta jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırılmıştı.

Yeni sistemde 2 Mart tarihi referans alındı. Bu tarihten sonra bazı petrol ürünlerinin fiyatı yükselirse fiyat artışının en fazla yüzde 75'i kadar bu ürünlerin ÖTV'si düşürülecek. Bu ürünlerin fiyatı düşerse, fiyat düşüşünün en fazla yüzde 75'i kadar ÖTV artırılacak.

Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 62.43 TL

Motorin litre fiyatı: 73.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63.41 TL

Motorin litre fiyatı: 75.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AĞRI

Benzin litre fiyatı: 64.96 TL

Motorin litre fiyatı: 76.66 TL

LPG litre fiyatı: 31.59 TL

DİYARBAKIR

Benzin litre fiyatı: 64.89 TL

Motorin litre fiyatı: 76.70 TL

LPG litre fiyatı: 31.06 TL

