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Dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması RCEP 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Asya-Pasifik bölgesinde ticaretin serbestleştirilmesini ve ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlayan ve dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olarak bilinen 15 üyeli Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP), 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması RCEP 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor
AA

Dünya nüfusunun ve GSYİH'sinin (gayrisafi yurtiçi hasıla) yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan 15 ülkenin katılımıyla imzalanan ve dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından onaylanmasının yürürlüğe girmesinin önünü açtığı belirtilerek, "RCEP, en az 6 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkesi ve en az 3 ASEAN üyesi olmayan ülke tarafından onaylandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girebilir. Bu dönüm noktasına 2 Kasım 2021'de Avustralya ve Yeni Zelanda'nın onayıyla ulaşıldı. Böylece RCEP 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek" ifadeleri yer aldı.

EN KAPSAMLI TİCARET ANLAŞMASI

Asya-Pasifik bölgesindeki 10 ASEAN ülkesi Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore arasında 15 Kasım 2020'de Vietnam'ın ev sahipliği yaptığı sanal ASEAN Zirvesi'nde imzalanan RCEP, dünyanın en kapsamlı ticaret anlaşması olarak biliniyor. Asya-Pasifik'te ticaretin serbestleştirilmesini ve ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşma, Japonya'nın hem Çin hem de Güney Kore ile birlikte yer aldığı ilk ticaret anlaşması olması nedeniyle de kritik önem taşıyor.

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