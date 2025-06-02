Dünyanın en pahalı ilk 11!
Avrupa'da ve ülkemizde futbolda 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından, en pahalı ilk 11 de değişti. Geçen yıla göre 4 futbolcuda değişiklik yaşanırken, toplam değer ise 1.39 milyar Euro oldu. İşte dünyanın en değerli ilk 11'i...
Avrupa'da ve ülkemizde futbolda 2024-2025 sezonu resmen sona erdi. Bu süreçte bazı oyuncuların değerleri artarken, bazı futbolcuların ise değerinde düşüş yaşandı.
Sezonun tamamlanmasının ardından en pahalı ilk 11'de de değişiklikler yaşandı.
Geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer alan Kylian Mbappe, Rodri, Ruben Dias ve Giorgi Mamardashvili; bu sezon yerlerini kaybetti.
En pahalı ilk 11'de Real Madrid'den 4; Barcelona, Manchester City ve Arsenal'den 2; Inter'den ise 1 futbolcu yer aldı.
İşte 2024-2025 sezonunun ardından oluşan en pahalı ilk 11...
DAVID RAYA (29)
Arsenal - 40 milyon Euro
TRENT ALEXANDER-ARNOLD (26)
Real Madrid - 75 milyon Euro
WILLIAM SALIBA (24)
Arsenal - 80 milyon Euro
ALESSANDRO BASTONI (26)
Inter - 80 milyon Euro
JOSKO GVARDIOL (23)
Manchester City - 75 milyon Euro
FEDERICO VALVERDE (26)
Real Madrid - 180 milyon Euro
PEDRI (22)
Barcelona - 120 milyon Euro
LAMINE YAMAL (17)
Barcelona - 180 milyon Euro
JUDE BELLINGHAM (21)
Real Madrid - 180 milyon Euro
VINICIUS JR (24)
Real Madrid - 200 milyon Euro