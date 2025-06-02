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        Haberler Spor Futbol Dünyanın en pahalı ilk 11! - Futbol Haberleri

        Dünyanın en pahalı ilk 11!

        Avrupa'da ve ülkemizde futbolda 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından, en pahalı ilk 11 de değişti. Geçen yıla göre 4 futbolcuda değişiklik yaşanırken, toplam değer ise 1.39 milyar Euro oldu. İşte dünyanın en değerli ilk 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:08
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        Avrupa'da ve ülkemizde futbolda 2024-2025 sezonu resmen sona erdi. Bu süreçte bazı oyuncuların değerleri artarken, bazı futbolcuların ise değerinde düşüş yaşandı.

        2

        Sezonun tamamlanmasının ardından en pahalı ilk 11'de de değişiklikler yaşandı.

        3

        Geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer alan Kylian Mbappe, Rodri, Ruben Dias ve Giorgi Mamardashvili; bu sezon yerlerini kaybetti.

        4

        En pahalı ilk 11'de Real Madrid'den 4; Barcelona, Manchester City ve Arsenal'den 2; Inter'den ise 1 futbolcu yer aldı.

        5

        İşte 2024-2025 sezonunun ardından oluşan en pahalı ilk 11...

        6

        DAVID RAYA (29)

        Arsenal - 40 milyon Euro

        7

        TRENT ALEXANDER-ARNOLD (26)

        Real Madrid - 75 milyon Euro

        8

        WILLIAM SALIBA (24)

        Arsenal - 80 milyon Euro

        9

        ALESSANDRO BASTONI (26)

        Inter - 80 milyon Euro

        10

        JOSKO GVARDIOL (23)

        Manchester City - 75 milyon Euro

        11

        FEDERICO VALVERDE (26)

        Real Madrid - 180 milyon Euro

        12

        PEDRI (22)

        Barcelona - 120 milyon Euro

        13

        LAMINE YAMAL (17)

        Barcelona - 180 milyon Euro

        14

        JUDE BELLINGHAM (21)

        Real Madrid - 180 milyon Euro

        15

        VINICIUS JR (24)

        Real Madrid - 200 milyon Euro

        16

        ERLING HAALAND (24)

        Manchester City - 180 milyon Euro

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