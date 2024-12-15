Dusan Tadic: Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, galibiyeti değerlendirdi.

"3 PUAN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Mücadele hakkında konuşan Tadic, "Güzel bir maç oldu. İlk golü bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. İlk yarıda ilk golü bulmayı başardık. Bu önemliydi. Rakip için kırmızı kart pozisyonu oldu. Oyunu sonrasında daha çok domine ettik ama sonrasında sebepsiz yere oyun ritmimiz düştü, 1-1 oldu. İkinci gol için çabaladık ve bulduk. Daha sonra 10 kişi kaldık, Becao sakatlandı. Sonuca bakacak olursak, 3 puan önemli ve değerli. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Aldığımız iki mağlubiyetten sonra ihtiyacımız olan desteği aldık." dedi.