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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi... - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic: Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi...

        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, 3-1 kazandıkları Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:54
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        "Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi..."
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, galibiyeti değerlendirdi.

        "3 PUAN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

        Mücadele hakkında konuşan Tadic, "Güzel bir maç oldu. İlk golü bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. İlk yarıda ilk golü bulmayı başardık. Bu önemliydi. Rakip için kırmızı kart pozisyonu oldu. Oyunu sonrasında daha çok domine ettik ama sonrasında sebepsiz yere oyun ritmimiz düştü, 1-1 oldu. İkinci gol için çabaladık ve bulduk. Daha sonra 10 kişi kaldık, Becao sakatlandı. Sonuca bakacak olursak, 3 puan önemli ve değerli. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Aldığımız iki mağlubiyetten sonra ihtiyacımız olan desteği aldık." dedi.

        "FENERBAHÇE'YE GELME SEBEPLERİMDEN BİR TANESİ..."

        Fenerbahçe'ye gelmesinin sebeplerine değinen tecrübeli oyuncu "Açıkçası Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden bir tanesi, liderlik etmek. Fenerbahçe'nin beni seçme nedeni de bu. Ben sorumluluk için buradayım. Bunu sağlıyor olmak önemli. Her tecrübe size yardım eder. Mourinho gibi bir hoca da size tecrübesiyle yardım eder. Bu futbolcular için önemlidir. Bir gün hoca olmayı seçersem, bu tecrübeler bana yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

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