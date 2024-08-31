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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic: Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum

        Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından konuşan Dusan Tadic, özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamadıklarını, ikinci golün de takım adına çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Sırp yıldız ayrıca, "Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:55
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        "Şampiyonluğun hayalini kuruyorum"
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        Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, 3-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        30 AĞUSTOS MESAJI

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tadic, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak "Bunun sizler için ve ülkeniz için ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorum." dedi.

        "İKİNCİ GOL ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİYDİ"

        Corendon Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyete imza attıklarının altını çizen tecrübeli futbolcu, "Özellikle ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. Yaptığımız şiddetli baskılarla fırsatlar oluşturduk. Bunlar gol olabilirdi ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık, rakibe de pozisyonlar verdik. Ama attığımız ikinci gol çok önemli ve değerliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da her zamanki gibi gösterdikleri harika destek için teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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        "BU YÜZDEN FENERBAHÇE'YE GELMEYE KARAR VERDİM"

        Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada Ajax'ta yaşadığı şampiyonluk sevincinin görüntülerini kullanmasının hatırlatılması üzerine konuşan Tadic, şöyle devam etti:

        "Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası müthiş bir camia, inanılmaz taraftarlara sahibiz. Müthiş bir tarihi olan bir kulüpteyiz. Bunu sürekli hayal edip istiyoruz. Bu sebeple buradayız. Her maçta ve antrenmanda bunu göstermek istiyoruz. Umalım da bu zaferleri ve kupaları görelim. İsteğimiz bu yönde."

        "GOLDE SANDRO'YA, DZEKO'YA VE LİVAKOVİC'E HAKLARINI TESLİM ETMEK LAZIM"

        Corendon Alanyaspor karşısında 2 gol atan Tadic, buna karşın asist yapmayı daha çok sevdiğinin altını çizdi.

        Takım arkadaşlarını sevindirmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Sırp futbolcu, "Gol atmak da güzel, asist yapmak da. Maça bağlı bir durum. Sonuç olarak en önemli konu Fenerbahçe'nin galibiyeti. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Gol attığımız zaman sevinç sırasında aramızda konuşmalar yapabiliyoruz. Yaptığımız yanlışları ya da küçük detayları konuşabiliyoruz. Maç içinde önemli durumlar gerçekleşiyor. Gol attığımız anlar, bir anlamda bizim bunları konuştuğumuz anlar oluyor." diye konuştu.

        Livakovic'in ikinci golde yaptığı asistle ilgili de konuşan Tadic, şunları söyledi:

        "Bunu sürekli çalışıyoruz antrenmanlarda. Teknik ekip de bize bu bilgileri sağlıyor. Kaleden oyun başlatma konusunda ve opsiyonlarla alakalı bizleri bilgilendiriyorlar. Bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle Livakovic'in hakkını teslim etmek gerekiyor. Dzeko da orada vücudunu iyi kullandı. Bir diğer iltifat da kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Rakip kalecilerle alakalı sürekli bize bilgiler veriyor. Maçtan önce rakip kalecinin öne çıkmayı çok sevdiğini söylemişti. O pozisyonda aşırtma yapabilirdim ya da kaleciyi geçebilirdim. Golde Sandro'ya, Dzeko'ya ve Livakovic'e haklarını teslim etmek lazım."

        "MANCHESTER UNİTED'TA ÇOK FAZLA ARKADAŞIM VAR, ONLARLA KARŞILAŞMAK HEYECAN VERİCİ"

        UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Tadic, kendisini en çok heyecanlandıran rakibin Manchester United olduğunu belirterek "Sizlerin de iyi bildiği üzere Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Kendi evimizde onlarla karşılaşacak olmak gerçekten güzel olacak. Heyecanlı bir maç olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Onları yeniden görecek olmak, onlara karşı oynayacak olmak güzel bir şey. Zor bir kura ama biz Fenerbahçe'yiz, her şey için hazırız. Taraftarlarımız için de güzel eşleşmeler olacaktır, keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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