e-Devlet 4A hizmet dökümü sorgulama

SGK 4A, yeni düzenlemenin ardından; eski sistemde sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşların bağlı olduğu SSK’yı temsil etmektedir. Yani günümüzde sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşlar artık işlemlerini SGK 4A üzerinden gerçekleştirmektedirler ve 4A haklarından yararlanmaktadırlar.

SGK 4A BİLGİLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğer siz de, sigortalı olarak çalışmakta olan kişileri kapsayan SGK 4A'ya dahilseniz; e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Sosyal Güvenlik ve Sigorta" hizmetleri bölümünden bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

4A'lı çalışanlar, e-Devlet'e giriş yaparak, geçmişe dönük 4A Hizmet Dökümü bilgilerini görebiliyor, sigortalı prim gün sayınızı öğrenebiliyorlar.

e-DEVLET SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA İŞLEMİ

- T.C. kimlik numaranız ve eğer yoksa PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

- Açılan sayfada karşınıza gelen arama boşluğuna "4A hizmet dökümü" yazın.

Sistemde yer alan "4A Özet Hizmet Dökümü" ile daha güncel bilgilerinize ulaşırken; "4A Detaylı Hizmet Dökümü" ile geçmişten bugüne çalıştığınız tüm dönemlerdeki bilgilerinizi görebilirsiniz.

4A hizmet dökümü bilgilerinize kısa yoldan ulaşmak istiyorsanız;

Sorgulamak için tıklayınız