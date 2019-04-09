Sürekli iletişime açık olma, ulaşma ve ulaşılabilme gibi kavramlarla birlikte gelişen teknoloji; cep telefonlarını hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline getirdi.

Cep telefonlarının olmazsa olmazı ise operatör servisleri. Bazı durumlarda kullandığınız operatörden memnun olmayabilirsiniz ya da rakip firmaların kampanyaları size daha cazip gelebilir.

Cep telefonu numarasını değiştirmeden sadece operatör değişikliği yapılmasına numara taşıma işlemi denir. Kullanıcılar bu sayede kesinti yaşamadan başka bir operatöre geçiş yapabilirler. Peki numara taşıma işlemi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli? e-Devlet üzerinden numara taşıma sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilir?

CEP TELEFONU NUMARASI BAŞKA OPERATÖRE NASIL TAŞINIR?

Burada tek dikkat edilmesi gereken husus, mevcut operatöre verilmiş bir taahhüt olup olmadığıdır. Verilmiş taahhüte göre kullanıcıya borç çıkarılabilir. Herhangi bir taahhütünüz yoksa ya da cüzi bir rakam tutuyorsa numaranızı taşımak istediğiniz operatör şirketinin herhangi bir şubesine T.C. Nüfus cüzdanınız ve ödenmiş bir faturanız ile gitmelisiniz. Yanınızda faturanız yoksa kullandığınız operatöre göre farklılık gösteren mesajla fatura isteme yöntemini kullanabilirsiniz.

Burada yeni kullanacağınız operatör için bir paket seçmeniz ve varsa taahhütleri kabul etmeniz istenir ve size yeni operatörün hattı verilir.

Telefonunun taşınmadan önce size SMS ile bilgilendirilme yapılarak hangi gün ve saatte mevcut operatörünüz ile ilişiğinizin kesileceği bildirilir.

Belirtilen saatte yeni aldığınız SIM kartı telefonunuza takıp hiçbir işlem yapmadan yeni operatörünüzü kullanmaya başlarsınız. Fatura hesaplamanız da eski ve yeni olan iki operatörünüz için de kullandığınız gün üzerinden yapılır.

Kullandıkları numarayı farklı bir operatöre taşıyan vatandaşlar, yasal olarak en fazla 4 gün içerisinde istedikleri operatöre geçiş yapabiliyorlar. Üstelik bu işlemi e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar.

e-DEVLET’TEN NUMARA TAŞIMA SORGULAMA İŞLEMİ

Numara Taşıma Sorgulama işlemi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve e-Devlet Kapısı işbirliği ile internet üzerinden yapılabiliyor.

Numaranızı başka bir operatöre taşıdıktan sonra sorgulama yapabilmenizi sağlayan bir uygulamadan yararlanmak için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet Kapısı’na giriş yapın. Arama çubuğuna "Numara taşıma sorgulama" yazın ve gelen seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada cep telefonu numaranızı ve güvenlik resmini kutuya girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz.

Cep telefonu numaranızı başında "0" rakamı olmadan girmeyi unutmayın.

Eğer siz de hemen sorgulama yapmak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

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