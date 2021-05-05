Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlatıldı. Binlerce yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa 1100 TL pandemi ödemesi yapılıyor.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahibi olan kişiler, 05.05.2021 tarihinde, e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgula” başlıklı hizmetinden hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.

DAHA ÖNCE YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR DİKKAT!

e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi hazırlandı.

Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05.05.2021 tarihinde yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.