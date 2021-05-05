Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulama nasıl yapılır? Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı başladı

Tam kapanma ile birlikte birçok haneye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi yardımı yapılıyor. Binlerce vatandaş e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapabiliyor. Daha önce başvuru yapan vatandaşlar da E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulama nasıl yapılır? Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlatıldı. Binlerce yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa 1100 TL pandemi ödemesi yapılıyor.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahibi olan kişiler, 05.05.2021 tarihinde, e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgula” başlıklı hizmetinden hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.

DAHA ÖNCE YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR DİKKAT!

e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi hazırlandı.

Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05.05.2021 tarihinde yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika: Yozgat'ta akılalmaz ölüm! Buğday deposuna düşen teknisyen... - Haberler
GÜNDEMTeknisyenin akıl almaz ölümü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
GÜNDEMAzınlık cemaat temsilcileriyle iftar
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Bayramı hangi gün kutlanacak? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı...
GÜNDEM19 Mayıs resmi tatil mi?
SON DAKİKA HABERLERİ! Bu kâbus koronadan daha tehlikeli!
GÜNDEMBu kâbus koronadan daha tehlikeli!
Zehra Zümrüt Selçuk'un yeni görevi! Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?
GÜNDEMZehra Zümrüt Selçuk'un yeni görevi
Siverek'te 6 yıl önce işlenen cinayete 2 tutuklama
GÜNDEM6 yıl önce işlenen cinayete tutuklama
Hıdrellez nedir? Hıdrellezde neler yapılır? Hıdrellez ritüelleri neler?
GÜNDEMHıdrellez nedir?
40 yaş üstü avukatlara aşılama
GÜNDEM40 yaş üstü avukatlara aşılama
Edirne'de vahşet! Yaşlı adam eşini öldürdü - Haberler
GÜNDEMEdirne'de vahşet! Yaşlı adam eşini öldürdü
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı mı? Yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?