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        Haberler Bilgi Gündem E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK? 2026 e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor? e-Okul VBS ne zaman kapanıyor? e-Okul kapanma tarihi

        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK? 2026 e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor, VBS ne zaman kapanıyor?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sona yaklaşılırken, öğrenciler ve velilerin gündeminde e-Okul VBS yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okullar, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatiline girecek. Karne heyecanı öncesinde öğrenciler, sınav sonuçları ve dönem sonu notlarını e-Okul sistemi üzerinden takip etmeyi sürdürüyor. Peki, öğretmenlerin not girişleri ne zaman sona erecek? e-Okul VBS hangi tarihe kadar açık olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Okulların kapanmasına kısa süre kala, öğrenciler ve velilerin gündeminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 26 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte yaz tatili başlayacak. Karne öncesinde öğrenciler, sınav sonuçları ve dönem sonu notlarını e-Okul üzerinden kontrol edebilecek. Peki, e-Okul VBS ne zaman kapanacak, öğretmenlerin not girişleri hangi tarihte sona erecek? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

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        E- OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

        E-Okul sisteminde öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerini karne gününden önce tamamlaması gerekiyor.

        Bu yıl karneler 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Bu kapsamda tüm not girişleri ve yoklama kayıtlarının 25 Haziran 2026’ya kadar sisteme girilmesi öngörülüyor.

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        E-OKUL VBS SİSTEMİ HANGİ GÜN KAPANACAK?

        Karne hazırlıkları ve dönem sonu işlemleri nedeniyle öğretmenlerin not ile devamsızlık girişlerini 26 Haziran karne gününe kadar tamamlaması bekleniyor. Böylece öğrenciler ve veliler, karne günü öncesinde e-Okul sistemi üzerinden sınav sonuçlarını, dönem sonu notlarını ve devamsızlık durumlarını kolayca görüntüleyebilecek.

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        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

        E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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