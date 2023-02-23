İtalyan basınından La Stampa'ya röportaj veren Saporiti, "Takımda yaşanna sorunlar için tek bir oyuncuyu suçlamak hoş bir durum değil, ancak son dönemde performansının düştüğü de bir gerçek. Fakat her şeye rağmen Ebrar hala ligin en skorer oyuncusu ve maç başına neredeyse 20 sayı üretiyor. Sadece iyi yönetilmesi ve idare edilmesi gerekiyor..." dedi.