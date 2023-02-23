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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, forma giydiği İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Igor Gorgonzola Novara formasıyla ligin bu sezonki en skorer ismi olan Ebrar, 'disiplin' sorunları gerekçe gösterilerek Bergamo maçında ilk 6 dışında kalmıştı. Milli yıldızın sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağı öğrenilirken, yeni takımı da belli oldu.

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  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

    Milli Takım'ın yıldız ismi Ebrar Karakurt'un İtalya macerası kısa sürebilir... Igor Gorgonzola forması giyen Ebrar, takımının Bergamo ile oynadığı maça 'disiplin sorunu' gerekçe göserilerek ilk 6'da başlamadı. Mücadelenin ardından Novara'nın kulüp başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar'ın durumu hakkında açıklamada bulundu.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

    İtalyan basınından La Stampa'ya röportaj veren Saporiti, "Takımda yaşanna sorunlar için tek bir oyuncuyu suçlamak hoş bir durum değil, ancak son dönemde performansının düştüğü de bir gerçek. Fakat her şeye rağmen Ebrar hala ligin en skorer oyuncusu ve maç başına neredeyse 20 sayı üretiyor. Sadece iyi yönetilmesi ve idare edilmesi gerekiyor..." dedi. 
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

    RUS EKİBİYLE ANLAŞTI

    Sezon sonunda İtalya'dan ayrılacağı öğrenilen Ebrar'ın yeni takımı da belli oldu. 23 yaşındaki voleybolcu, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile anlaşmaya vardı. Novara'nın başkanı Saporiti de İtalyan basınına yaptığı açıklamada Ebrar'ın takımdan ayrılacağını doğruladı.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

    800 BİN DOLARI KABUL ETTİ

    Ebrar Karakurt'un Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'dan kazanacağı ücret de belli oldu. Yıldız voleybolcunun Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolar karşılığı anlaşmaya vardığı öğrenildi.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

    2 sezondur Novara forması giyen Ebrar'ın kulübüyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

    LİGİN EN SKORERİ

    Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde sayı kraliçeliği yarışında ilk sırada yer alıyor. Toplamda 364 sayıyla zirvede bulunan milli voleybolcunun en büyük rakibi ise 343 sayıyla eski VakıfBank'lı Isabelle Haak.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

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