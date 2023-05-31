Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ECB'den emlak piyasası için 'fiyat düzeltme riski' uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), sıkılaşan para politikası ve düşük piyasa likiditesi nedeniyle Euro Bölgesi emlak piyasasında "fiyat düzeltme riskinin" arttığı uyarısında bulundu

ECB'den emlak piyasası için 'fiyat düzeltme riski' uyarısı
HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunu yayımladı.

Raporda, emlak piyasasında son yıllardaki yüksek değerlemeler göz önüne alındığında fiyat düzeltmelerinin gerekli olduğuna işaret edildi.

Faiz oranlarındaki keskin artışın bazı ağır borçlu ülkeleri, şirketleri ve hanehalklarını sert şekilde etkilediği belirtilen raporda, bu ülkelerde yeni ipotekli ev kredilerinde artan faiz oranlarının karşılanabilirliği giderek daha fazla tehlikeye atması ve mevcut ipotekler üzerindeki faiz yükünü yükseltmesinden dolayı fiyatlarda düşüş olabileceği kaydedildi.

Euro Bölgesi'ndeki ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, hem ofis hem de perakendecilik için kullanılan mülklere olan talebin önemli ölçüde düşmesine karşın bu pazar segmentinde yer alan şirketler arasında çok az iflas yaşandığı bildirildi.

Raporda, "Bu pazarda sermaye çekilmesi gibi daha belirgin zayıflıklar; bazı gayrimenkul fonlarındaki güvenlik açıklarını ortaya çıkarabilir, borç verenler için temerrüt risklerini artırabilir ve krediler için verilen teminatların değerini düşürebilir." denildi.

'DAHA KESKİN BİR EKONOMİK YAVAŞLAMA VE FAİZDE DAHA SERT ARTIŞ OLURSA RİSKLER ARTACAK'

ECB raporunda, şirketler ve hanehalkları için artan faiz yüklerinden kaynaklanan risklere işaret edilerek, özellikle daha keskin bir ekonomik yavaşlama ve faiz oranlarında daha da sert bir artış olması halinde risklerin artacağı vurgulandı.

Raporda, hanehalklarının şu anda enerji fiyatlarındaki düşüşten ve istikrarlı iş gücü piyasasından faydalandığı, işsizliğin artması ve enerji fiyatlarının yeniden önemli ölçüde yükselmesi halinde hanehalklarının daha da büyük bir baskı altına girebileceği belirtildi.

Raporda, bankacılık risklerine ilişkin, "Ticari gayrimenkul, KOBİ'ler ve tüketici kredisi riskleri gibi ekonomik gerilemelere karşı daha hassas olan kredi portföylerinde riskin arttığına dair bazı işaretler zaten var." denildi.

Raporda, şirketler için temel ekonomik ve finansal verilerin önemli ölçüde bozulması halinde bu durumun yüksek kayıplara yol açabileceği vurgulandı.

'PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRDIKÇA KIRILGANLIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

ECB uzmanları da bankaların genellikle yükselen faiz oranlarından fayda sağladığını aktararak, "Yatırımcılar, son zamanlarda gelecekteki para politikası beklentilerini ayarladıklarından ve faiz oranlarının daha düşük olmasını beklediklerinden faiz oranlarındaki geri dönüşten elde edilen kazançlar daha düşük olabilir" ifadesini kullandı.

ABD'den farklı olarak ECB'nin, Euro Bölgesi bankaların tahvil portföylerindeki zararlarının sınırlı olduğunu, bölgede, Silikon Vadisi Bankası'na benzer şekilde likidite dar boğazı riskinin düşük olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Raporun sunumunu gerçekleştiren ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, fiyat istikrarının kalıcı finansal istikrar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ancak yüksek enflasyonla mücadele için para politikasını sıkılaştırdıkça bu finansal sistemdeki kırılganlıkları ortaya çıkarabilir. Bu tür güvenlik açıklarını izlememiz ve onları kontrol altında tutmak için bankacılık birliğini tam olarak uygulamamız çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'da enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde
İŞ-YAŞAM Fransa'da enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Nebati'den uçaktaki tartışmaya ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den uçaktaki tartışmaya ilişkin açıklama
Son dakika haberi Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
İŞ-YAŞAM Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Ülkemiz en yüksek büyüyen ikinci ülke"
İŞ-YAŞAM "Ülkemiz en yüksek büyüyen ikinci ülke"
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan AB ülkelerine "sistematik vize engellemesi" tepkisi
İŞ-YAŞAM TÜRSAB'dan vize tepkisi
Dijital mağazasını online 'pazaryerine' dönüştürdü
İŞ-YAŞAM Dijital mağazasını 'pazaryerine' dönüştürdü
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 71,81 arttı
İŞ-YAŞAM Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda yön arayışı
THY satış haberlerini yalanladı
İŞ-YAŞAM THY satış haberlerini yalanladı
Seçim sonrası borsa neyi fiyatlıyor?
İŞ-YAŞAM Borsa neyi fiyatlıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.