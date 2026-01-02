Ece Vahapoğlu, ameliyata alındı
Rektum kanseri tedavisi gören sunucu Ece Vahapoğlu, ameliyata alındı
Giriş: 02.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:03
Ece Vahapoğlu, 2025 yılının Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde kemoterapiye bir süre ara verildiğini ameliyat olacağını dile getirmişti.
Ne var ki Ece Vahapoğlu'nun ameliyatı geçirdiği boğaz enfeksiyonu nedeniyle bir hafta ertelendi. Vahapoğlu'nun ertelenen ameliyatı bugün gerçekleştirildi.
