Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu, ameliyata alındı

        Ece Vahapoğlu, ameliyata alındı

        Rektum kanseri tedavisi gören sunucu Ece Vahapoğlu, ameliyata alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ameliyata alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ece Vahapoğlu, 2025 yılının Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde kemoterapiye bir süre ara verildiğini ameliyat olacağını dile getirmişti.

        "Ameliyat olacağım"
        "Ameliyat olacağım"

        Ne var ki Ece Vahapoğlu'nun ameliyatı geçirdiği boğaz enfeksiyonu nedeniyle bir hafta ertelendi. Vahapoğlu'nun ertelenen ameliyatı bugün gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 31 Aralık 2025 (İngiliz Kulüpleri Yine Rekor Kırdı)

        Yeni hedef Christopher Nkunku mu? CSKA Moskova Oğuz Aydın'ı istiyor. Kartal'da yeni bir yıldız listede. Beşiktaş Kalimuendo için ısrarcı. İngiliz kulüpleri yine rekor kırdı. F1'de sezonun pilotu Max Verstappen Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Ece Vahapoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?