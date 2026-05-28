Eczacıbaşı, Aleksandra Uzelac'ı kadrosuna kattı!
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Aleksandra Uzelac'ı kadrosuna kattı
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 17:53 Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 21 yaşındaki Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'ı transfer ettiğini duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 'En Skorer Oyuncu' ve 'En Değerli Oyuncu' seçilen, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' olan Aleksandra Uzelac, yeni yuvasında." ifadeleri kullanıldı.
Aleksandra, son olarak Zeren Spor'da forma giydi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ