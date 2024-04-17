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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor. Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşısında galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik mücadele öncesinde, "Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 23:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:21
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        Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı için nefesler tutuldu. Aldığı son galibiyetle seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşısında bu mücadeleyi de kazanması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Peki, "Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?" İşte Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ECZACIBAŞI DYNAVİT - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Divit ve Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet arasında oynanacak zorlu mücadele mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00’da başlayacak.

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        ECZACIBAŞI DYNAVİT - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

        Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Serinin 5. maça uzaması durumunda mücadele 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

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        FENERBAHÇE SERİDE 2-1 ÖNDE

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit’i ağırladı.

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        Sarı-lacivertliler ilk setten rakibine üstünlük kurarken mücadeleyi 3-0 kazandı. Final serisinde 2-1 öne geçen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı.

        Fenerbahçe 3. maçta setleri 25-18, 25-19, 25-22 kazandı. Vargas 20, Eda 19 sayı üretti ve galibiyette önemli rol oynadı.

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