Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı için nefesler tutuldu. Aldığı son galibiyetle seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşısında bu mücadeleyi de kazanması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Peki, "Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?" İşte Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...