Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor. Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşısında galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik mücadele öncesinde, "Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı tarihi...
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı için nefesler tutuldu. Aldığı son galibiyetle seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşısında bu mücadeleyi de kazanması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Peki, "Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?" İşte Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
ECZACIBAŞI DYNAVİT - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Divit ve Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet arasında oynanacak zorlu mücadele mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00’da başlayacak.
ECZACIBAŞI DYNAVİT - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Serinin 5. maça uzaması durumunda mücadele 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
FENERBAHÇE SERİDE 2-1 ÖNDE
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit’i ağırladı.
Sarı-lacivertliler ilk setten rakibine üstünlük kurarken mücadeleyi 3-0 kazandı. Final serisinde 2-1 öne geçen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı.
Fenerbahçe 3. maçta setleri 25-18, 25-19, 25-22 kazandı. Vargas 20, Eda 19 sayı üretti ve galibiyette önemli rol oynadı.