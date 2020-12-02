Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu.
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Melis, Thompson, Ogbogu, Simge (L),Elif, Fatma, Beyza, Saliha.
Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Aslı, Maglio, Buse, Fulden, Yasemin, Buse Kayacan (L),Merve Tanıl, Merve Nezir.
Setler: 2-3 (16-25, 25-19, 27-25, 19-25, 13-15)
Süre: 139 dakika (25, 27, 36, 30, 21)
TOPLU SONUÇLAR
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Sultanlar Ligi
İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3
Fenerbahçe Opet-PTT: 3-1
Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3
Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor: 2-3
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Ligin 9. haftasından ertelenen maçta Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.
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