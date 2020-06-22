Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerVoleybol
ABONE OL

Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

Eczacıbaşı VitrA

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki liberonun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2022-2023'ün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve milli takımın başarılı liberosu Simge'yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Bu süreçte birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında açıklamasına yer verilen Simge Şebnem Aköz ise "Bu formayı giymeye devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Voleybolda statü ve takvim belirleme çalışmaları sürüyor
VOLEYBOLVoleybolda statü ve takvim çalışmaları
Pelin Yüce Falay: Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübü VakıfBank'tır
VOLEYBOL"Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübü VakıfBank'tır"
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nin logosu tanıtıldı
VOLEYBOLAvrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nin logosu ...
Solhanspor, smaçör Mert Nevzat Güneş'i kadrosuna kattı
VOLEYBOLSolhanspor, Mert Nevzat Güneş'i transfer etti
Arpad Baroti Büyükşehir’de
VOLEYBOLArpad Baroti Büyükşehir’de
TVF, lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocukları sevindirdi
VOLEYBOLTVF, Siirtli çocukları sevindirdi
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer
VOLEYBOLMuhammed Kaya, Bursa BB'de
Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Alen Sket'i transfer etti
VOLEYBOLAfyon, Sket'i transfer etti
Metin Toy: "Fenerbahçe'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor"
VOLEYBOLMetin Toy'un Fenerbahçe heyecanı
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan anlamlı destek
VOLEYBOLTVF'den anlamlı destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X