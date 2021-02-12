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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikEczacıya özel takas sistemi geliştirdi
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Takas sistemi ile 4.6 milyon TL kazandırdı

Eczanelerin sağlık ürünü ihtiyaçlarını tedarik eden Novadan isimli yer girişim, son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılarak tıbbi atık artışının engellemek için takas sistemi yarattığını bildirdi. Yapay zeka destekli bir platform olarak çalışan girişim, çalışma modeli ile şimdiye kadar 4.6 milyon TL'yi ekonomiye kazandırdığını açıkladı. Novadan kurucu ortaklarından Haki Poyraz, "Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binine hizmet veriyoruz. 2021 sonuna kadar bu sayıyı 17 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Faaliyete başladıktan 4 ay sonra 2 milyon TL yatırım alarak 10 milyon TL değerlemeye ulaştık" dedi

Eczacıya özel takas sistemi geliştirdi
HABERTURK.COM

Eczanelerin sağlık ürünü ihtiyaçlarını tedarik eden Novadan, son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılarak tıbbi atık artışının engellemek için takas sistemi sunuyor.

Yapay zeka destekli alışveriş platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim, eczacılara eğitim olanağı sunduğunu da bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Novadan’da eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemi bulunuyor. Bu sayede hem milli geliri hem çevreyi hem de yapılan yatırımı koruyan platformun, takas yöntemi ile şimdiye kadar 4.6 milyon TL'yi ekonomiye kazandırdığı kaydedildi.

Haziran 2020’de KOSGEB tarafından Ar-Ge inovasyon desteğini alarak faaliyete başlayan Novadan'n, Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binine hizmet verdiği belirtildi.

Metin Kökçü, Haki Poyraz ve Cengiz Eselioğlu’nun bir araya gelerek eczacılara yönelik yapay zeka temelli girişimi hayata geçirdiği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, Novadan, 2021 sonuna kadar üye sayısını 17 bine çıkarmayı hedefliyor.

Novadan kurucu ortaklarından Haki Poyraz, "2020’de yüzde 40 büyüdük. Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binine hizmet veriyoruz. 2021 sonuna kadar bu sayıyı 17 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Faaliyete başladıktan 4 ay sonra 2 milyon TL yatırım alarak 10 milyon TL değerlemeye ulaştık" dedi.

değerlendirmesinde bulundu.

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