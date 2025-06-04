Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yedek forvet arayan Real Madrid'in Edin Dzeko'yu gündemine aldığını öne sürdü.
Sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Defensa Central'de yer alan habere göre; La Liga devinin 2023-24 sezonunda iyi bir performans gösteren Joselu'ya benzer bir profil aradığı ve Dzeko'ya odaklandığı belirtildi.
Haberde, Real Madrid'in iyi bir '9' numara için yüksek bonservis bedeli harcamak istemediği kaydedilirken, Xabi Alonso'nun istediği profilde olan tecrübeli futbolcuyu yedek forvet olarak transfer etmek istediği kaydedildi.