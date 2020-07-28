Edirne'de vatandaşlara 10 bin bez çanta ve bulaşık önlüğü dağıtıldı

AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kentte, Sıfır Atık Projesi kapsamında, vatandaşlara 10 bin bez çanta ve bulaşık önlüğü hediye edildi.

İl Müdürü Öztürk, 1. Murat Mahallesi'nde bir marketin önünde kurulan stantta alışveriş yapacak vatandaşlara proje hakkında bilgi verdi.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, hedefin, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Projesi'yle Türkiye'nin önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Öztürk, "Plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı." dedi.

Plastik kullanımı ile hava, su ve toprak kirlilikleri oluştuğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Sıfır atık; israf etmemek, doğal kaynakları yerinde kullanmak ve atık miktarını azaltmak hedefini güden bir anlayıştır. Burada hedef, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya ve temiz bir çevre bırakmaktır. Sıfır Atık Projesi 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ve öncülüğünde bakanlığımızın uygulaması ve koordinasyonunda tüm Türkiye'de uygulanmak üzere başlamıştır.

Bakanlığımızın bu konuda ciddi takip ve çalışmaları vardır. Diğer illerde de müdürlüklerimiz sıfır atık ile ilgili çalışmalar yapıyor. Valimizin sıfır atık ile ilgili tüm projelerde çok büyük destekleri ve katkıları oldu."