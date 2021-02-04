HABERTURK.COM

Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanık 2019 yılında savunmasında, "Olay günü hiç yalnız kalmadık. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı veya tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum" demişti.

"SENARYO GEREĞİ SÖYLEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Efecan Şenolsun, suçlamaları kabul etmediğini şu sözlerle ifade etmişti:

Kesinlikle rol arkadaşım olan mağdureye yönelik hakaret ve cinsel saldırı içeren söz ve davranışlarda bulunmadım. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. 'Yaşamayanlar' dizisinin son çekimleri gece sabaha karşı gerçekleşiyordu. Hazırlıklarımızı genelde biz oyunculara tahsis edilen karavanda yaparız. Ben olay günü karavandayken mağdureye yönelik hakaret içerikli sözüm olmamıştır. Aramızda herhangi bir gerginlikte yaşanmamıştır. Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği, 'Allah belanı versin' şeklinde söz sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir.

"KENDİSİYLE HİÇ YALNIZ KALMADIK"

Şenolsun, savunmasının devamında,"Çekim yapılan yerde yıkık bir bina duvarı vardı. Bu bölüm çekim alanının ortasında kalıyordu ve etrafta oyuncular, çekim ekipleri vardı. Kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam, böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 civarında kişi vardı. Olay günü kendisiyle hiç yalnız kalmadık. Sürekli yanımızda insanlar vardı. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum" demişti.

"SARILARAK, BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Müşteki Elit İşcan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve manen zarar gördüğünü söylemişti.

İşcan, beyanının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

Olay günü sanık karavanda bana 'Allah belanı versin, yanıma yaklaşma' diyerek, karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, 'Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz' dedi. Çekim alanının içerisinde bulunan yıkık bir bina duvarının üzerinde otururken sanık yanıma geldi. Bana yandan sarılarak öpmeye çalıştı. Ben de kendimi geri çektim ve bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek 'Git başımdan' dedim. Bunun üzerine bana küfürler etti. Daha sonra oradan uzaklaştım.

BUGÜN 5. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Mahkeme ara kararında, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelemişti. Şenolsun, bugün 5. kez hakim karşısına çıkacak.