        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu!

        Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu!

        SMS Grup Efeler Ligi play-off turunda finalin adı Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta oldu. Spor Toto 'yu 3-0 yenen Ziraat Bankkart'ın ardından Halkbank'ı aynı skorla geçen Galatasaray HDI Sigorta da seride durumu 2-0 yaptı ve finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 21:04 Güncelleme:
        Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu!

        SMS Grup Efeler Ligi play-off serisi 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

        Sarı-kırmızılılar, Spor Toto'yu eleyen Ziraat Bankkart ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

        Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin)

        Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Metin, Skolov, Leal, Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Sotola, Emre Tayaz, Tuna Uzunkol)

        Setler: 25-17, 25-18, 25-22

        Süre: 82 dakika (24, 27, 31)

