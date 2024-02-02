EHLİYET HARÇLARI BELLİ OLDU!

Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre ehliyet harçları belli oldu.

A sınıfı ehliyet harcı 1308,40 TL, B sınıfı ehliyet harcı 3945,40 TL, uluslararası ehliyet harcı 2628,50 TL, diğer ehliyet sınıflarında ise har. ücret, 6583, 50 TL oldu.

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.

Buna göre Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.