Eintracht Frankfurt: 2 - Borussia Dortmund: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 yenildi.
Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.