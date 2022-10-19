Enflasyon oranları TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Ekonomik kalemlerde zamların belirleyici etkeni olan enflasyon rakamları ekim ayı içinde belli olacak. Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayının ortalarına doğru gelinmesiyle birlikte gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Memur ve emekli zam oranı için belirleyici etken olan enflasyon oranları kira ve gıda zammı gibi kalemleri de etkileyecek. Peki, ekim ayına ilişkin veriler hangi tarihte açıklanacak? İşte TÜİK Ekim 2022 enflasyon beklentisi...