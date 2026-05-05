Ekonomi teklifi Meclis'te: Varlık barışında yüzde 5'e kadar vergi, kurumlar vergisinde indirim

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 15 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Teklifle yurt dışında bulunan para, altın ve döviz varlıklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasını hedefleniyor. 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilecek varlıklara yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen kademeli vergi oranları uygulanacak.

YURT DIŞI KAZANÇLARI 20 YIL BOYUNCA VERGİDEN MUAF OLACAK

Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN İNDİRİM ORANI YÜZDE 100’E ÇIKARILACAK

Teklifle yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için yüzde 9’a indirilecek. Diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi ise yüzde 14’e düşürülecek. İstanbul Finans Merkezi'nde Faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

AZAMİ TAKSİT SÜRESİ 36 AYDAN 72 AYA ÇIKARILACAK

Vergi ve kamu borçlarının yapılandırmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek.

“ŞU AN GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK”

Kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler'e asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Güler, “Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimiz hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok ifade etmek isterim.” dedi.