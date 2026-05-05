Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.429,02 %0,41
        DOLAR 45,2197 %0,06
        EURO 52,9299 %0,15
        GRAM ALTIN 6.637,76 %1,01
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,60 %1,78
        BITCOIN 81.236,00 %1,63
        GBP/TRY 61,2955 %0,18
        EUR/USD 1,1697 %0,05
        BRENT 112,19 %-1,97
        ÇEYREK ALTIN 10.852,72 %1,01
        Haberler Ekonomi Para Makro Ekonomi Ekonomi teklifi Meclis'te: Varlık barışında yüzde 5'e kadar vergi, kurumlar vergisinde indirim

        Ekonomi teklifi Meclis'te: Varlık barışında yüzde 5'e kadar vergi, kurumlar vergisinde indirim

        AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 15 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu. Yurt dışındaki para, altın ve dövizini Türkiye'ye getirenlerden yüzde 5'e kadar vergi alınacak. Kurumlar vergisinde de imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik indirim yapılacak. Teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomi teklifi Meclis'te: Varlık barışında yüzde 5'e kadar vergi, kurumlar vergisinde indirim

        AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 15 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu.

        YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

        Teklifle yurt dışında bulunan para, altın ve döviz varlıklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasını hedefleniyor. 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilecek varlıklara yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen kademeli vergi oranları uygulanacak.

        YURT DIŞI KAZANÇLARI 20 YIL BOYUNCA VERGİDEN MUAF OLACAK

        Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

        REKLAM

        ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN İNDİRİM ORANI YÜZDE 100’E ÇIKARILACAK

        Teklifle yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için yüzde 9’a indirilecek. Diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi ise yüzde 14’e düşürülecek. İstanbul Finans Merkezi'nde Faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

        AZAMİ TAKSİT SÜRESİ 36 AYDAN 72 AYA ÇIKARILACAK

        Vergi ve kamu borçlarının yapılandırmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek.

        “ŞU AN GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK”

        Kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler'e asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Güler, “Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimiz hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok ifade etmek isterim.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de evde rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş, 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim hayatını kaybetti. Anne 33 yaşındaki Ebru ve 38 yaşındaki Musa Tülü ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması