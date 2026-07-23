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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 20 ülkeye hamsi ihraç edildi

        20 ülkeye hamsi ihraç edildi

        Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın ilk 6 ayında 20 ülkenin sofralarında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 ülkeye hamsi ihraç edildi

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-haziran 2025'te değer bazında 7 milyon 393 bin 680 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artarak 8 milyon 967 bin 744 dolara ulaştı.

        Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 73 artışla 2 bin 966 tona yükseldi.

        Bu yıl ocak-haziran döneminde hamsiye en çok talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'da geldi. Belçika'ya 2 milyon 242 bin 520 dolar, Fransa'ya 2 milyon 50 bin 383 dolar, Ukrayna'ya da 1 milyon 555 bin 768 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar'a da hamsi satıldı.

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        "Talebin güçlü seyretmesi ihracat rakamlarına olumlu yansıdı"

        DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, yılın ilk yarısında hamsi ihracatında hem miktar hem de değer bazında önemli artış yakalandığını söyledi.

        Kuzuoğlu, Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda ilgi görmeye devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 3 bin tona yaklaşan ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 73, değerde ise yüzde 21'lik artış sektörümüz açısından sevindirici bir tablo ortaya koydu. Özellikle Avrupa pazarından gelen talebin güçlü seyretmesi ihracat rakamlarına olumlu yansıdı." diye konuştu.

        Belçika, Fransa ve Ukrayna'nın en önemli pazarlar arasında yer aldığını ifade eden Kuzuoğlu, Avustralya, Portekiz ve Katar'a yeniden ihracat yapılmasının da pazar çeşitliliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

        "Yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz"

        Kuzuoğlu, yeni ülkelere açılmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Üretim ve av sezonunun beklentiler doğrultusunda geçmesi halinde yıl sonunda ihracat rakamlarımızın daha da yukarı çıkacağını öngörüyoruz. Hedefimiz hem miktarı hem de katma değerli ürün ihracatını artırmak." dedi.

        İhracatın sürdürülebilir şekilde artırılması için tanıtım faaliyetlerinin önemine işaret eden Kuzuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü tanıtılması, fuarlara katılımın artırılması ve firmalarımızın yeni alıcılarla buluşturulması gerekiyor. Bunun yanında işlenmiş ve katma değerli ürün üretimine ağırlık verilmesi, soğuk zincir ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ihracatımıza önemli katkı sağlayacaktır.”

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