2027-2029 döneminde kamu yatırımlarında üretim, enerji ve altyapı projeleri öne çıkacak

AA muhabirinin 2027-2029 dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projeleri ile özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılması, yeni üretim kapasitelerinin enerjileri, üretimin ve kalkınmaları projeleri odaklanacak.

Ayrıca makroekonomik hedef planlama, büyümeyi sürdürülebilir kılacak insan gücü ve güçlü toplumsal hedefe yönelik projelere de açıklık getirilecek.

İmalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri-fiziki altyapıyı güçlendirecek AR-GE, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi Uzay alanları ile tarım ve gıda, turizm ve savunma sanayi alanları öne çıkarılacak.

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Kamu teklif yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacak. Bu amaçlanan yatırımların mekansal gidişatında, geçmiş yıllardaki yatırım durumlarının güncelliği ve gelecek döneme ilişkin politikalar dikkate alınacak.

Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değeri ve rekabet edebilmesi, yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlar parlaklıklaştırılacak.

Kuruluşlar, kamu yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun görünürlüğünün sağlanmasında, genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında parlaklıkların yanı sıra kayıtlı alt sektör bazındaki kriterler ve görünümlerin dikkate alınmaması.

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Böylece kamu yatırımlarında, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve refahını artırmaya azami katkı projelerine parlaklık verilecek.

TARIM VE HAYVANCILIK ALANLARINDAKİ ALTYAPI VE ARAŞTIRMA PROJELERİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kamu yatırım programı yer alan büyük projelerden, depolaması muhafazaları veya depolamasız, su dağıtım tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı biten veya devam eden cazibeyle sulamayla planlanan projeler bloke edilecek.

Hayvancılık sektöründe üretimin üretilmesi, hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü yönetimi ve biyogüvenlik önlemlerini içeren altyapı ve araştırma projeleri ön planda tutulacaktır.

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Bitkisel üretimin geliştirilmesi, bitki sağlığının korunması ve tarım bilgi birikimine hizmet edecek altyapı ve araştırma projesine parlaklık sağlanacak.

Su kayıplarının ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere parlaklık verilecek. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen suyu temini projelerinden su kayıp oranı yüzde 50'nin altında olan, 50 bin ve üzeri belediyelere dayanıklılık verilecek.

YERLİ VE ÖZGÜN RAYLI SİSTEM ARAÇLARI PROJELERİ

Enerji sektörü ve imalat sanayisine giren, tedarik eden üretime yönelik projelere kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin bakış açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve çalışmalara yönelik projelere, madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilenlerin parlamalarına yönelik projeler düzenlenecek.

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Savunma sanayisinin yanı sıra yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesine odaklanılacak. Sanayi altyapı projelerinde sektörel ve tematik projeler olacak.

Kamu yatırımının yapılacağı organize sanayi bölgelerinin vatandaşlarıken ulusal ve bölgesel stratejiler ve açıklıkler göz önünde bulundurulacak, illerin sanayi potansiyeline ve bütçe imkanlarına göre değerlendirme yapılacak.

Türkiye'nin enerji ihtiyacı projeksiyonuna uygun ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir ham kaynaklara ve yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerle, başta nükleer enerji teknolojileri olmak üzere yerli ve benzersiz enerji teknolojileri iyileştirme amaçlı yatırımlara, gerçekleştirilmesi gereken diğer ışıkların hayata geçirilmesinin ön şartı olan veya kapasite ve artırılacak olan projelerle çoğaltılması

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Doğal gaz kaynak ve güzergah çeşitlendirmesini sağlama, arz stoklarının yeterli düzeydeki mevcutları ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri.

KÜLTÜR DEĞİŞİMİ PROJELERİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Kültür üretiminin korunmasına yönelik projelerde tek yapı üretim yerine tarihi dokuyu bütüncül olarak ele alan kırsal sit alanları, tarihi kent merkezleri, tarihi çarşılar gibi projeler görselliklendirilecek.

Arkeolojik kazı, yüzey araştırmaları gibi bilimsel araştırma ve kültür yayınlarının ihyasına yönelik projelerde Türk-İslam dönemi öne çıkarılacak.

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Güvenlik kayıtlarında koordinasyonu ve güvenlik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek, koruyucu ve koruyucu güvenlik hizmetleri nitelikleriki, hizmetin izolasyonu, ve kopma artıracak, sınır güvenliği, terörle, kaybolmayla, kaçakçılıkla, organize suçlarla siber suçlarla, yasa dışı göç ve deformasyon göçle mücadeleye, huzur toplumun ve güvenliğine katkı sağlama programlarıe verilecek.

Yargı sürecini hızlandırıcı ve etkinleştirici, adaletin adalete erişimini kolaylaştırıcı yatırımlar ile ceza ilaçlarının infazında etkinliğin sağlanması için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artış yatırımları yapıldı.

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JEOTERMAL SANTRAL ISITMA TESİSİ PROJELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Güvenliği Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisleri bloklu projelerdir. Belediyelerin dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliğine dair projelere parlaklık verilecek.

Mekansal planların, şehirlerin yaşamının sınırları artırılacak, ekonomik açıdan katkı sağlayacak, doğal çevresini ayrı ayrı tarih ve medeniyet perspektifi yansıtılacak şekilde hazırlanmaya hizmet edecek projeler hayata geçirilecek. Coğrafi bilgi stratejisi ve eylem planı ile akıllı kentler stratejisinde ortaya çıkan konuların parlaklığı gözlenecek.

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Göç alanında verilerin iyileştirilmesine, göçmenlerin ve yurt dışında yaşayanların ekonomik ve sosyal durumlarının tespitine yönelik araştırma programları ile değişimle mücadele kapsamında yapılan geri gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırımları ele alınırken mevcut yatırımların eklenmesine odaklanılacak.