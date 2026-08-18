ABD'den Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisi hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Büyük Buhran döneminden kalma 1930 Gümrük Tarifesi Yasası'nın 338. maddesini yürürlüğe koyarak, Çarşamba gününden itibaren şarap, mobilya, süt ürünleri, çimento, giyim, hokey ekipmanları dahil olmak üzere bir dizi Kanada ithalatına gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Bu madde, ABD Başkanı Trump'a, ABD mallarına karşı ayrımcılık yaptığı düşünülen ticaret ortaklarına karşı yüzde 50'ye varan oranlarda cezai gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Trump'ın bu yetkiyi kullanması, ABD Başkanı'nın göreve ikinci kez gelmesinden bu yana Kanada ile yaşadığı gerilimin son halkası oldu.

Bilindiği üzere Kanada, Meksika'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, gümrük vergileri yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada malını kapsayacak ve bu da ABD'nin 2025 yılında Kanada'dan ithal ettiği 383 milyar dolarlık malların yaklaşık yüzde 5,2'sine denk gelecek.

Yaklaşan gümrük vergileri ve anlaşma olasılıkları hakkında sorulan sorulara yanıt veren Kanada Başbakanı Mark Carney, Pazartesi günü ABD ile yürütülen yoğun ve hassas müzakerelerin ayrıntıları hakkında konuşmaktan kaçınırken, görüşmelerin 'çok hassas ve yoğun' olduğunu ve 'kamuoyu önünde müzakere etmenin zamanı olmadığını' söyledi.

Kanada'nın ABD ile ticaret ilişkilerinden sorumlu bakanı Dominic LeBlanc ve baş ticaret müzakerecisi Janice Charette de ABD'li mevkidaşlarıyla görüşmeleri hızlandırırken, LeBlanc Cuma günü bir danışma komitesine yaptığı açıklamada, Kanada ve ABD'nin düzenli görüşmelere rağmen taslak bir ticaret anlaşmasına varmaktan hala çok uzak olduğunu söyledi.

'KANADA EKONOMİSİ İÇİN RİSK'

Reuters'e Pazartesi günü konuşan iki otomotiv sektörü kaynağına göre, Kanada yapımı araçlara uygulanan gümrük vergileri görüşmelerde kilit bir anlaşmazlık noktası olarak ortaya çıktı.

Trump'ın önceki gümrük vergilerinin aksine, yeni vergiler, Kanada ticaretinin büyük bir bölümünü gümrük vergilerinden koruyan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında tercihli muamele gören ürünler için bile geçerli olacak ve bu da Kanada ekonomisi için ek bir risk oluşturacaktır.

'EKONOMİK OLARAK REKABETÇİ DEĞİL'

Söz konusu gümrük vergileri, bazı sektörleri olumsuz etkileyebilir ve daha fazla iş kaybına ve daha düşük büyüme oranlarına yol açabilir.

Kanada'nın zor durumdaki ağaç ürünleri sektörü ve ülkenin batısındaki şiddetli orman yangınlarından zaten etkilenen şarap endüstrisi, yeni gümrük vergilerinden de ağır şekilde etkilenebilir.

Kanada'da özel mutfak dolapları markası sahibi Alain Ouzilleau Reuters'a verdiği demeçte gümrük vergilerinin uygulanması halinde sektör için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi ve "Yüzde 50'lik bir gümrük vergisi, üreticilerin karşılayabileceği bir şey değil, ABD'li müşterilerimizin de bunu karşılamasını makul bir şekilde bekleyemeyiz. Bu, bazı Kanada yapımı ürünleri ABD pazarında neredeyse bir gecede ekonomik olarak rekabet edemez hale getirebilir" diye ekledi.