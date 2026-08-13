Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.091,81 %-0,13
        DOLAR 47,7748 %0,02
        EURO 55,2439 %0,31
        GRAM ALTIN 6.722,27 %-0,71
        FAİZ 41,15 %-1,08
        GÜMÜŞ GRAM 99,75 %-0,62
        BITCOIN 63.673,00 %0,20
        GBP/TRY 64,6619 %0,23
        EUR/USD 1,1537 %0,10
        BRENT 86,12 %-3,21
        ÇEYREK ALTIN 10.990,91 %-0,71
        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD'den 'yabancı' robot süpürgelere yasak

        ABD'den 'yabancı' robot süpürgelere yasak

        ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD'de satışını yasakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'den 'yabancı' robot süpürgelere yasak

        ABD’de robot süpürgeler ulusal güvenlik riski kabul edildi. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD’de satışını yasakladı.

        FCC, 28 Temmuz’da yayınladığı genelge ile yurt dışında üretilen robot süpürgeler, havuz temizleme robotları ve otonom çim biçme makineleri gibi gelişmiş robotik cihazları "ABD’nin ulusal güvenliğine veya ABD vatandaşlarının güvenliğine ve emniyetine kabul edilemez derecede risk oluşturan" iletişim ekipmanları ile hizmetlerinin eklendiği Kapsamlı Liste’ye aldı. Listedeki hiçbir ürün FCC onayı alamazken, bu onay olmadan söz konusu ürünler ABD'ye ithal edilemiyor, pazarlanamıyor veya satılamıyor.

        FCC, aldığı kararın amacının "siber güvenlik risklerine" karşı ABD’yi korumak olduğunu ifade etti. Yasak, yaklaşık 2 kilogramdan ağır olan hareket etme, engellerden kaçınma, haritalandırma ve yön bulma özelliğine sahip yurt dışında üretilen "gelişmiş robotik cihazları" kapsıyor. Söz konusu cihazların video ve ses kaydı yaptığı ve sürekli veri toplayan gelişmiş sensörlere sahip olduğuna dikkat çekildi.

        REKLAM

        Düzenleme esas olarak yurt dışında üretimi cihazları hedef alsa da bazı ABD merkezli markaların da buna uyum sağlamak için üretim süreçlerinde veya tedarik zincirlerinde değişiklik yapması gerekebilir. Bazı ABD merkezli markaların Asya’dan parça tedarik ettiğine dikkat çekildi.

        Yasağın yalnızca yeni robotik cihazları kapsadığı, hem ABD merkezli hem de uluslararası markaların mevcut modellerinin satışının devam edeceği belirtildi. Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) Sözcüsü, "Halihazırda FCC onayı bulunan, onayı devam eden ürünlerin üretilmesine, ithal edilmesine ve tüketiciler tarafından satın alınmasına devam edilebilir. Bu yalnızca henüz FCC onayı almamış ürünleri ve ürün serilerini etkiliyor" dedi.

        Yasak ile satışı devam eden ürünlerin ilerleyen süreçte ise yazılım güncellemeleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu. Otomasyonun Geliştirilmesi Derneği Başkanı Jeff Burnstein, "FCC'nin kararı kapsamında daha önce onaylanmış cihazlar kullanılmaya devam edebilir ve en az 1 Ocak 2029'a kadar güncelleme almaya devam etmelerine izin veriliyor" dedi.

        İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan Sammy Azdoufal adlı yazılım mühendisi bu yılın başlarında kendi robot süpürgesini uzaktan kontrol etmek için geliştirdiği yazılım sonucu yanlışlıkla 24 ülkedeki 7 bine yakın robot süpürgeyi hacklemişti. Azdoufal, yazılımdaki açık ile robot süpürgelerin kameralarına, mikrofonlarına, ev için çıkardıkları haritalara ve konum bilgilerine ulaşılabiliyordu. Yazılımdaki açığın duyulmasının ardından Çin merkezli olan söz konusu şirket yaptığı güncellemeler ile bu açığı kapatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!