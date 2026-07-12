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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya AB’den Instagram ve Facebook’a ultimatom: Bağımlılık yaratan özellikleri değiştirin ya da ceza ödeyin

        AB’den Instagram ve Facebook’a ultimatom: Bağımlılık yaratan özellikleri değiştirin ya da ceza ödeyin

        Avrupa Birliği, Meta Platforms'a ait Instagram ve Facebook'u Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal etmekle suçladı. Otomatik oynatma, sonsuz kaydırma ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri gibi özellikleri özellikle çocuklar ve gençleri platforma bağımlı hale getirmekle eleştiren AB, bu tasarımların acilen değiştirilmesini istedi. Aksi takdirde Meta'ya küresel cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası uygulanabilecek.

        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        AB'den Instagram ve Facebook'a ultimatom

        Sosyal medya platformları, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ciddi güvenlik ve sağlık riskleri oluşturuyor. Bağımlılık yaratan algoritmalar ve tasarım özellikleri nedeniyle artan mental sağlık sorunları, dünya genelinde hükümetleri harekete geçiriyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Meta’ya karşı önemli bir adım attı.

        META’YA BAĞIMLILIK SUÇLAMASI

        Avrupa Komisyonu, iki yıl süren soruşturmanın ardından Meta’yı resmen suçladı. Regülatörler, platformlardaki son derece kişiselleştirilmiş öneriler, otomatik oynatma (autoplay) ve sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliklerinin kullanıcıları uzun süre platformda tutmak üzere tasarlandığını belirtti. Reels ve Stories gibi özelliklerin de aşırı ve kompulsif kullanıma yol açtığı kaydedildi.

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        YETERSİZ ÖNLEMLER ELEŞTİRİSİ

        Komisyon, Meta’nın riskleri azaltmak için aldığı tedbirleri yetersiz buldu. Zaman yönetimi araçlarının kolayca kapatılabildiğini, ebeveyn kontrollerinin ise zaman alıcı ve teknik bilgi gerektirdiğini vurguladı. Bu nedenle Meta’dan şu değişiklikleri yapmasını talep etti:

        • Autoplay ve infinite scroll’ü varsayılan olarak devre dışı bırakması,
        • Etkili ekran süresi molaları getirmesi,
        • Öneri sistemini etkileşim odaklı olmaktan çıkarması.

        Meta suçlamaları reddetti. Şirket sözcüsü Ben Walters, “Gençleri korumak için attığımız önemli adımları dikkate almıyorlar” dedi. Teen Accounts özelliğiyle genç hesaplarını otomatik olarak koruma altına aldıklarını, ebeveynlerin gece erişimini engelleyebildiğini ve günlük ekran süresini 15 dakikayla sınırlayabildiğini hatırlattı. Meta, AB yetkilileriyle yapıcı görüşmelere devam edeceğini açıkladı.

        BENZER SORUŞTURMALAR TİKTOK İÇİN DE AÇILMIŞTI

        AB’nin Meta’ya yönelik adımları, Şubat ayında TikTok’a açılan benzer davayla paralel ilerliyor. Komisyon ayrıca “tavşan deliği etkisi” olarak bilinen algoritmik öneri sistemlerini de ayrı bir soruşturmayla inceliyor. Nisan ayında ise 13 yaş altı çocukların platformlara erişimini önlemek için Meta’ya ek tedbir alma uyarısı yapılmıştı.

        Uzman raporlarının 13 Temmuz’da (yarın) açıklanması bekleniyor. Bu raporlar, Avrupa genelinde gençler için sosyal medya yasağına zemin hazırlayabilir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Eylül ayındaki State of the Union konuşmasında bu konuya değinmesi öngörülüyor.

        Meta, karara itiraz etme hakkına sahip. Ancak nihai karar olumsuz olursa şirket küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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