AgaOne Botsvana’nın tek altın madenini işletecek.

“Mine-to-market” (Madenden pazara) yaklaşımıyla madencilikten rafinasyona, yatırım ürünlerinden mücevher üretimine ve uluslararası pazarlara erişime kadar altın değer zincirinin tamamında yer almayı planlayan AgaOne Commodities, Botsvana’yı bu ekosistemin ilk durağı olarak seçti. Yapılacak anlaşmalar ve rezerv verilerine bağlı olarak yapılacak yatırımın 70 milyon dolara ulaşabileceğini açıklayan AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, sadece altın madenciliği değil, entegre bir süreç yönetimi gerçekleştireceklerini ve Afrika için rol model olacak bir katma değer yaratılacağını anlattı.

AgaOne Commodities, yerel ortağı Nova Africa Resources ile, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından 21,5 milyon dolara devir alacağı Mupane Altın Madeni’ne milyonlarca dolarlık yatırım yapacak. Yapılacak yatırımın 70 milyon doları bulmasını beklediklerini belirten Yılmaz, “Tabi burada önemli kriterler var. Botsvana hükümetiyle yapılacak anlaşmalar, rezerv verileri, mevcut yatırım olanaklarının kullanılabilir olup olmamasına bağlı olarak yapılacak nihai yatırım da netleşecek ve 5 yıllık bir sürede 700 bin ons altın için bu yatırımın kademeli olarak yapılmasını planlıyoruz” diye konuştu. Ortaklık, Mupane’yi bölgesel bir kıymetli madenler merkezinin temeli haline getirirken; madencilik, rafinasyon, teknoloji, istihdam ve insan sermayesine yapılacak yatırımlarla “Botsvana’nın uzun vadeli kalkınmasını desteklemeyi hedefliyor. Yılmaz ayrıca çevresel sorumluluğun projenin temel ilkelerinden biri olacağını belirtti. AgaOne’ın yenilenebilir enerji entegrasyonu, suyun geri dönüşümü, aşamalı arazi rehabilitasyonu ve uluslararası kabul görmüş sorumlu tedarik standartlarına uyum konularında kararlı olduğunu vurguladı.

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TEMEL TAŞ HALİNE GELECEK

AgaOne Commodities, bir süredir faaliyette olmayan ve Botsvana’nın tek altın madeni olan Mupane Gold Mining’i, bölgesel bir altın rafinerisi, mücevher üretimi ve ticaret sektörünün temel taşı haline getirmeyi planlıyor. Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

“Botsvana siyasi istikrarı, güçlü yönetişimi ve yatırım dostu politikalarıyla sahip olduğu itibarın, ülkenin Vision 2036 ekonomik çeşitlendirme stratejisiyle uyumlu entegre bir kıymetli madenler endüstrisi kurmak için ideal bir temel sunuyor. AgaOne’ın vizyonu madenciliğin ötesine geçiyor. Mupane’yi yalnızca çıkarılıp geride bırakılacak bir altın yatağı olarak görmüyoruz. Ham doré ihraç etmek yerine, rafine edilmiş ve katma değerli yatırım altını üretmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşım, değerin ve istihdamın daha büyük bir bölümünün Botsvana’da kalmasını sağlayacak. Mupane’yi, Botsvana’da entegre bir ‘mine-to-market’ kıymetli madenler yapılanmasının başlangıç noktası olarak görüyoruz. Konsorsiyum olarak kısa süre önce Mupane Gold Mining’i devralma fırsatı elde ettik. Botsvana Hükümeti’nin onayına ve due diligence sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak, 2027 yılının ortalarında üretimi yeniden başlatmayı hedefliyoruz. Güçlü bir yatırım planlıyoruz; ancak nihai yatırım tutarı, ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.”

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Yılmaz, kıymetli madenler sektöründe 25 yılı aşkın deneyime ve yıllık 2,5 milyar ABD dolarını aşan ciroya sahip AgaOne’ın, madeni yeniden faaliyete geçirmek ve modernize etmek için kademeli ve önemli yatırımlar planladığını; aynı zamanda uzun vadeli ekonomik değer yaratacak alt sektörleri de geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

FİNLANDİYA'DA DA MADENCİLİK YAPIYOR

Geçtiğimiz aylarda Avrupa’nın en büyük altın madeni olan Finlandiya’daki Laiva altın madenindeki ortaklığın kesinleşmesinin ardından Botsvana yatırımının altın madenciliği vizyonlarını geliştirdiğini belirten AgaOne Commodities Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Yılmaz da Mupane’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İstihdam, yeniden canlandırma sürecinin merkezinde yer alacak. Eski Mupane çalışanlarına öncelik vermeye, çevre topluluklardan istihdam sağlamaya ve vatandaşlara ait tedarikçileri desteklemeye kararlıyız. Türkiye’nin mücevher üretimi ve kıymetli madenler alanındaki dünya çapında tanınan uzmanlığından yararlanarak; Madencilik Akademisi, mücevher tasarımı, darphane ve üretim alanlarında uzmanlaşmış programlar ile ‘Women Up’ girişiminden oluşan bir ‘Teknik Eğitim Merkezi’ kurmayı planlıyoruz. Bu programlar, Botsvana vatandaşlarına geleneksel madencilik kariyerlerinin çok ötesine uzanan beceriler kazandıracak.”

Projenin Botsvana ile ortaklık temelinde inşa edildiğini vurgulayan Yılmaz “Madeni, Nova Africa Resources ile kurduğumuz ortak girişim aracılığıyla devralıyoruz. Bu proje yalnızca Botsvana’da değil, Botsvana ile birlikte inşa edilirse başarılı olacaktır.” diye konuştu. Yılmaz’a göre Botsvana, dünya çapında tanınan elmaslarını sorumlu kaynaklardan elde edilen, izlenebilir ve yerel olarak rafine edilmiş Botsvana altınıyla birleştirerek tamamen yeni bir mücevher üretim endüstrisinin önünü açma potansiyeline sahip.

AgaOne’ın bu potansiyeli kendi vizyonuyla bir araya getirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Mupane için vizyonumuz, Botsvana’nın entegre altın endüstrisinin temeli haline gelmesidir. Bu vizyon; küresel pazarlara ulaşmadan önce Botsvana’da rafine edilen, sertifikalandırılan ve katma değerli ürünlere dönüştürülen altın aracılığıyla istihdam, beceri, altyapı ve yeni üretim fırsatları yaratmayı içeriyor. Bizim için (Madenciliğin ötesi) ‘Beyond Mining: Building Botswana’s Future’ ifadesi tam olarak bu vizyonu anlatıyor. Burada uzun vadeli bir perspektifle bulunuyoruz ve bu yeni dönemi tüm ülkenin gurur duyabileceği bir başarı hikayesine dönüştürmeye kararlıyız.”