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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten Balkanlara indirim kampanyası

        AJet'ten Balkanlara indirim kampanyası

        Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Balkanlara özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 5 ülkeye yapılacak uçuşlarda indirimli biletler, 50 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AJet'ten Balkanlara indirim kampanyası

        Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Balkanların tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 5 ülkesini yaz ve sonbahar döneminde keşfetmek isteyen misafirleri için özel bir kampanya hazırladı.

        Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00’den 14 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 13 Temmuz – 27 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

        50 dolar/euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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