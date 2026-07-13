AJet'ten Balkanlara indirim kampanyası

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Balkanların tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 5 ülkesini yaz ve sonbahar döneminde keşfetmek isteyen misafirleri için özel bir kampanya hazırladı.

Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00’den 14 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 13 Temmuz – 27 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

50 dolar/euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.