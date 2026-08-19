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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt dışı kampanyası

        AJet'ten yurt dışı kampanyası

        Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        AJet'ten yurt dışı kampanyası

        Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

        AJet’ten bir euroya seyahat fırsatı

        AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya biletleri; 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00’de satışta olacak.

        İndirimli biletler, 1 Eylül – 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 euroya bilet alma fırsatı sunulacak.

        100 bin koltuk satışta

        AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanyası ile 100 bin indirimli koltuğu satışa sundu. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışta olacak.

        Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler;

        Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün.

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        #AJet
        #uçuş
        #Yurt Dışı Uçuş Kampanyası
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