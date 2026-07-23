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        Haberler Ekonomi Turizm Akraba ziyareti tatili solladı

        Akraba ziyareti tatili solladı

        Geçen yıla göre yüzde 34 artarak 102,3 milyar liraya ulaşan yurt içi seyahat harcamalarında zirve el değiştirmedi. Vatandaşlar, ilk çeyrekte tatil beldelerinden çok aile evlerini tercih etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akraba ziyareti tatili solladı

        Yerli turistler, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde aile ziyaretleri için 50,2 milyar lira, tatil için ise 33 milyar lira harcama gerçekleştirdi.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "hane halkı yurt içi turizm" verilerinden derlenen bilgilere göre yerli turistler yılın ilk çeyreğinde ülke içinde 102,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı.

        Geçen yılın aynı çeyreğine göre harcamalarda yaklaşık yüzde 34'lük artış gerçekleşirken yerli turistler aynı dönemde toplamda 73,6 milyon kez gece konakladı.

        Turistlerin yurt içinde yaptığı bu seyahatler amaçlarına göre incelendiğinde ise aile ziyareti öne çıktı.

        Yerli turistler, "yakınları ziyaret" başlıklı kategoride yaptıkları seyahatlerde 50 milyar 249 milyon 966 lira harcadı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu gerekçeyle 38 milyar 718 milyon 200 bin lira harcanmıştı.

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        Yakınları ziyaretten sonra en çok harcamanın yapıldığı kategori 33 milyar 31 milyon 536 bin lira ile "gezi, eğlence, tatil" olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kategoride 2025'in ilk çeyreğinde 22 milyar 906 milyon 736 bin lira harcama gerçekleşmişti.

        Böylece bu yılın ilk çeyreğindeki 102,3 milyar liralık toplam harcamanın, 83,3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için yapılmış oldu.

        YAKINLARI ZİYARET İÇİN 54,6 MİLYON GECELEME

        Söz konusu dönemde "yakınları ziyaret" için 9 milyon 652 bin seyahat ve bu seyahatlerde 54 milyon 651 bin geceleme gerçekleştirildi.

        Yerli turistler, "gezi, eğlence, tatil" için ise aynı dönemde 3 milyon 155 bin seyahat yaparken 10 milyon 250 bin kez geceledi.

        Hane halkının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yurt içi turizm harcamalarından söz konusu kategorilere yönelik veriler şöyle:

        Yakınları Ziyaret Gezi, eğlence, tatil
        Seyahat Sayısı (Bin) 9.652 3.155
        Geceleme Sayısı (Bin) 54.651 10.250
        Harcama Tutarı (Bin) 50.249.966 33.031.536

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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