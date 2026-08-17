Alibaba, Lingxi Games’i 2 milyar dolarlık anlaşmayla satıyor

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden Alibaba, bir süredir üzerinde çalıştığı önemli bir satış kararını resmileştirdi. Oyun stüdyosu Lingxi Games’in elden çıkarılması, grubun kaynaklarını ve yönetici dikkatini yapay zeka ile bulut bilişime yönlendirme stratejisinin somut bir adımı olarak öne çıkıyor. İşte detaylar:

ALIBABA VE TRUSTAR ANLAŞMAYA VARDI

Alibaba Group oyun geliştiricisi Lingxi Games’in tamamını Asya odaklı özel sermaye firması Trustar Capital’a (eski adıyla CITIC Capital) satmak üzere resmi mutabakata ulaştı. Konuya yakın bir kaynağın Reuters’a aktardığına göre işlem değeri 2 milyar doların üzerinde olacak. Lingxi CEO’su Zhou Bingshu’nun pazartesi günü çalışanlara gönderdiği ve Reuters’ın haberinde vurguladığı iç yazışmada, Alibaba’nın tüm hissesini Trustar’a devredeceği belirtiliyor. Bloomberg ise daha önce en az 1,5 milyar dolarlık bir değere işaret etmişti. Alibaba, Lingxi ve Trustar henüz resmi açıklama yapmadı.

YÖNETİM DEVAM EDECEK

Zhou Bingshu, yazışmada kendisinin ve mevcut yönetim ekibinin şirketi yönetmeye devam edeceğini ifade ederek sahiplik değişikliğinin ardından operasyonel sürekliliğe işaret etti. Anlaşmanın kapanış tarihi, düzenleyici onaylar veya ek koşullar hakkında ayrıntı verilmedi. Alibaba’nın satış sonrası yayıncılık, bulut hizmetleri veya teknoloji ortaklığı gibi ticari bağları sürdürüp sürdürmeyeceği ise henüz netleşmedi.

ÇEKİRDEK OLMAYAN VARLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİYOR

E-ticaret platformları, bulut bilişim ve diğer dijital hizmetlerle faaliyet gösteren Alibaba, bir süredir çekirdek olmayan varlıklarını elden çıkarmaya odaklanıyor. Şirket, sermaye ve yönetim dikkatini yapay zeka ile bulut gibi öncelikli alanlara yönlendirmek istiyor. Lingxi için alıcı arayışının bir süredir devam ettiği, konuya yakın iki ayrı kaynağa dayandırılıyor.

LINGXI’NİN “ÜÇ KRALLIK” BAŞARISI

Guangzhou merkezli Lingxi Games, en çok Çin’in Üç Krallık döneminden esinlenen çok oyunculu strateji oyunu “Three Kingdoms: Strategy Edition” ile biliniyor. Oyun, “Romance of the Three Kingdoms” ve “Nobunaga’s Ambition” serileriyle tanınan Japon şirketi Koei Tecmo Holdings ile iş birliği içinde geliştirilmişti. Stüdyo daha önce dış finansman arayışına girmiş, ancak 2023 sonlarında Çin’in online oyun sektörüne yönelik sıkılaştırma önerileri nedeniyle süreç aksama yaşamıştı. 2024’te yönetim değişikliği yaşayan Lingxi’de kurucu Zhan Zhonghui’nin ardından Zhou Bingshu CEO olmuştu.