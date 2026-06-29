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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Azerbaycanlı işadamları yeni dönem vizyonunu belirledi

        Azerbaycanlı işadamları yeni dönem vizyonunu belirledi

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk bağlarını ekonomik alanda daha da pekiştirmeyi hedefleyen Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği (TAİB), yeni dönemin ilk üye meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:20 Güncelleme:
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        Amaç kalıcı köprüler kurmak

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk bağlarını ekonomik alanda daha da pekiştirmeyi hedefleyen Türkiye’deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği (TAİB), yeni dönemin ilk üye meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        İstanbul’da yapılan toplantıda, birliğin gelecek dönem faaliyetleri istişare edilerek stratejik yol haritası masaya yatırıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TAİB Başkanı Dr. Asıf Kurban, katılım gösteren tüm üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde izleyecekleri strateji hakkında önemli mesajlar veren Kurban, şu ifadeleri kullandı:

        “TAİB olarak hedefimiz, sadece Azerbaycan kökenli iş insanlarını aynı çatı altında buluşturmak değildir. Asıl amacımız; üyelerimiz arasında güçlü ticari ağlar oluşturmak, dayanışmayı ve kurumsal iş birliğini artırmak, yeni yatırım ve ortaklık fırsatları oluşturmak ve iş dünyasının ihtiyaçlarına çözüm üreten etkin bir yapı inşa etmektir.

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        Bununla birlikte, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacak projeler üretmek, iki kardeş ülkenin iş dünyası arasında kalıcı köprüler kurmak ve ortak kalkınma vizyonunu desteklemek de TAİB’in temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, üyelerimize değer katacak çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

        İŞ DÜNYASININ SORUNLARI TARTIŞILDI

        Toplantı kapsamında tek tek söz alan birlik üyeleri, yeni dönemde hayata geçirilmesi gereken projeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir ve tekliflerini dile getirdi. Üyeler, ortak ses olmanın ve ticari iş birliklerini artırmanın önemine vurgu yaptı.

        Toplantıya katılan TAİB üyesi ve Pasha Bank Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Farid Aliyev, iş dünyasını yakından ilgilendiren finansal süreçlere değindi. Aliyev, bankacılık sektörünün güncel durumu hakkında katılımcıları bilgilendirirken, iş insanlarına yönelik sağlanan yatırım kredileri ve finansman olanakları konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

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        #Azerbaycan
        #iş dünyası
        #TAİB
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