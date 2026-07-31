Ankara-İstanbul YHT hattında 30 dakikalık tasarruf hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Sakarya’nın Anadolu’nun İstanbul’a açılan kapısı, aynı zamanda doğu-batı koridorlarının da kritik bir noktası olduğunu dile getirdi.

"SAKARYA'MIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN HER ALANDA SEFERBER OLDUK"

Uraloğlu, Türkiye’nin sanayi, tarım ve lojistik açısından en dinamik şehirlerinden biri olan Sakarya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ağır sanayinin yükselen yıldızlarından biri haline geldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ile Milli Banliyö Tren Setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya’da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engellediği gibi şehrimizin bir cazibe merkezine dönüşmesine önemli katkı sağladı. Nüfus arttı, şehir büyüdü, gelişti; biz de bu büyüyen ve dinamikleşen Sakarya’mızın ihtiyaçlarını karşılamak için karayolundan demiryoluna, denizyolundan haberleşme altyapısına kadar her alanda seferber olduk.”

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Sakarya’da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini de hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün de Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’n ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nın açılış törenini beraberce yürütüyoruz. Sakarya’nın ulaşım altyapısına yeni halkalar ekliyor ve Sakarya’mızın bu anlamdaki gelişimine katkı sağlıyoruz.” dedi.

"YÜKSEK HIZLI TRENLERLE BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 114 MİLYON VATANDAŞIMIZ YOLCULUK ETTİ"

Yüksek Hızlı Trenlerin sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldiğini söyleyen Uraloğlu, Ankara’dan Eskişehir’e, İstanbul’a ya da Sivas’a seyahat eden vatandaşların çok büyük bir bölümünün tercihini demiryolundan yana kullandığını belirterek “İlk olarak 2009’da Ankara–Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, bölgesel bağlantılarla ise 20 şehre hizmet ediyor.” dedi.

"HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYIMIZI 11'DEN 27'YE YÜKSELTECEĞİZ"

Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hatta inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “İnşallah, doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11’den 27’ye yükselteceğiz. 2053 yılında 48 saatte, toplam 28 bin 500 kilometrelik bir demiryolu ağı ile Türkiye’yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız.” açıklamasında bulundu.

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PAMUKOVA İSTASYONU 41 BİN YOLCUYA HİZMET SUNDU

11 Ağustos 2025’te işletmeye alınan Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonun da Yüksek Hızlı Tren ailesinin en yeni ve önemli bir üyesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Artık Pamukovalı hemşehrilerimiz, yüksek hızlı trene evlerinin hemen yanında binerek konforlu ve hızlı seyahat imkânına kavuştu. Açılışından bu yana da geliş gidiş olmak üzere 41 binin üzerinde yolcu ile yaklaşık 32 bin olan Pamukova nüfusundan bile fazla yolcuya hizmet sundu.”

GÜNDE ORTALAMA 900 TIR ALİFUATPAŞA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NI KULLANACAK

Aynı zamanda bugün Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nı da hizmete aldıklarını ifade eden Uraloğlu, “Alifuatpaşa’nın çevresinde faaliyet gösteren fabrikaların yük taşıyan tırları, uzun yıllar boyunca devlet yoluna bağlantı sağlamak için şehir içinden geçen ve geometrik standartlara uygun olmayan bir üst geçidi kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem can ve mal güvenliğini tehdit ediyor hem de tırların manevra zorluğu nedeniyle kazalara yol açıyordu.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, bu ihtiyacı karşılamak üzere Doğançay-Alifuatpaşa arasında, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları projesini hayata geçirerek çalışmaları Kasım 2025’te tamamladıklarını söyledi.

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Uraloğlu, “Böylece tırlar ve kamyonlar artık Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkarak lojistik akış daha düzenli hâle gelmiş oldu. Bölgedeki fabrikalara geliş-gidiş yapan günlük ortalama 900 tır bu kavşağı kullanacak ve Bağlarbaşı kavşağını kullanmadıkları için şehir trafiği rahatlayacak, güzergahları 8 kilometre kısalacak. Bu sayede yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yaptığımız yaya merdivenleriyle vatandaşlarımızın hem karayoluna hem de fabrikalar bölgesine hızlı ve güvenli hareket etmesini sağlamış olacağız.” dedi.

ANKARA-İSTANBUL YHT SEYAHAT SÜRESİNDE 30 DAKİKALIK TASARRUF

Sakarya için iki önemli projede devam eden çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’mızın Eskişehir-İstanbul kesiminde işletmeyi olumsuz etkileyen üç kritik darboğaz var. Bunlardan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimini 2022 yılında hizmete almıştık. Şimdi sıra, aynı hattın en kritik noktaları olan T26 Tüneli ile Doğançay Ripajı-2 projelerinde.” açıklamasında bulundu.

5 bin 587 metrelik T26 Tünelinin Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yüksek hızlı tren hattının tamamında 250 kilometre hız standardını sağlayacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Mevcut durumda yüksek hızlı trenlerimiz yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kalıyordu. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 8 kilometrelik yeni hatla bu kesimi baypas ediyoruz. Şu anda tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise

devam ediyor. İnşallah 2027 yılı içerisinde bunu bitirmiş olacağız. Seyahat süresini 20 dakikadan 9 dakikaya indirerek 11 dakikalık bir kısalmayı da sağlamış olacağız.”

Doğançay Ripajı-2 Projesi hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, ripajın Ankara-İstanbul YHT hattının en kritik kesimlerinden biri olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Proje tamamlandığında bu kesimdeki seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek; yani 19 dakikalık bir kazanım daha sağlayacağız. Burayı da 2027 sonu-2028 yılı gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Sakarya’mızın sınırları içinden geçen stratejik yatırımlardan biri olacak.” dedi.

Böylece hatta 250 kilometre hız standardına uygun kesintisiz işletme sağlanmış olacağını belirterek “Böylece 30 dakikalık bir kısalma ile Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatlerin altına indirmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

"SAKARYA'MIZ KÜRESEL LOJİSTİĞİN DOĞAL DURAK NOKTASI HALİNE GELECEKTİR"

Kalkınma Yolu mutabakat zaptı hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, “Basra’dan Avrupa’ya uzanan uluslararası ulaşım koridoru için çok kritik bir adım attık. Yine bu yolun Türkiye ayağındaki en önemli halkalarından biri olacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesinin ihalesini de 14 Ekim’de gerçekleştireceğiz. Bu iki önemli adım, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışını hızlandıracak ve ülkemizi orta koridorun merkezine yerleştirecektir. Sakarya’mız da bu güzergâhın adeta Anadolu’ya giriş ve Avrupa’ya çıkış kapısı olarak, demiryolu ve karayolu altyapısıyla küresel lojistiğin doğal durak noktası haline gelecektir.” dedi.

Pamukova YHT istasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı gibi yatırımların da böylece yalnızca yerel değil, küresel bir ulaşım zincirinin parçası haline geleceğini dile getiren Uraloğlu, şehrin dünya ticaretinin nabzının attığı stratejik bir nokta olacağını dile getirdi.